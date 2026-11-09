Londrina intensifica varreduras noturnas para combater escorpiões

A Vigilância Ambiental de Londrina tem reforçado as ações de controle de escorpiões na cidade, especialmente após o aumento de notificações neste ano. Entre janeiro e setembro, foram registrados 1.324 casos relacionados à presença desses animais, sendo que 368 envolveram ferroadas. O trabalho ganhou ainda mais atenção com a chegada do calor e das chuvas, fatores que favorecem o aparecimento dos aracnídeos.

As equipes da Saúde Ambiental e Zoonoses realizam varreduras noturnas em áreas com maior incidência, como as regiões leste e oeste, utilizando lanternas de luz ultravioleta para localizar e capturar escorpiões. Em uma única noite de vistoria no centro da cidade, 28 escorpiões foram recolhidos. O método evita o uso de venenos, que podem aumentar o risco de acidentes ao estimular a movimentação dos animais.

Parceria com a UEL traz inovação no monitoramento

Uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) resultou na criação de abrigos artificiais para escorpiões, instalados em pontos estratégicos. Essa técnica já reduziu em mais de 90% a presença dos animais em locais como o Cemitério Padre Anchieta. A iniciativa permite monitoramento contínuo e captura dos escorpiões, contribuindo para o controle populacional sem uso de químicos.

Orientações para evitar acidentes

A Vigilância Ambiental orienta os moradores a eliminarem entulhos, materiais de construção e folhas acumuladas, além de vedar frestas em muros e ralos, para dificultar o abrigo dos escorpiões. O controle de baratas, principal alimento desses animais, também é essencial. Recomenda-se ainda manter camas afastadas das paredes e sacudir roupas e calçados antes de usá-los.

O que fazer ao encontrar ou ser picado por escorpião

Ao encontrar um escorpião, o ideal é não tentar capturá-lo sem proteção. O uso de luvas grossas e pinças longas é recomendado para evitar acidentes. Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente — adultos devem ir às UPAs ou prontos-socorros, enquanto crianças devem ser levadas ao Hospital Universitário de Londrina. O Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox/Londrina) também está disponível para orientações.

Histórico e participação da comunidade

Londrina enfrenta o desafio dos escorpiões há anos, com aumento de notificações em períodos de calor e chuva. O envolvimento da população é fundamental para o sucesso das ações, já que medidas preventivas em cada imóvel ajudam a reduzir o risco de infestação e acidentes.

Para mais informações ou para acionar a Vigilância Ambiental, o telefone é (43) 3372-9407. A participação dos moradores é essencial para manter a cidade mais segura.

Fique atento, compartilhe as orientações e acompanhe as novidades do Portal Londrina para saber como proteger sua família e vizinhança.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br