Cambé oferece 64 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana

A Agência do Trabalhador de Cambé está com 64 oportunidades de emprego abertas em 30 funções diferentes nesta semana. As vagas são oferecidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização e atendem a diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, 774, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Também é possível obter informações pelo telefone (43) 3174-9375. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Vagas para diversos perfis profissionais

Entre as principais oportunidades, há vagas para açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista de departamento pessoal, auditor agrícola, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico eletrônico, banhista de animais, caixa de supermercado, camareira de motel, carregador de armazém, consultor de vendas, cozinheira, eletricista, garçom, mecânico, montador de carrocerias, motorista, operador de produção, pedreiro, programador de produção, repositor, servente de limpeza, técnico de enfermagem, tosador de animais e zelador.

As exigências variam conforme a função, incluindo diferentes níveis de escolaridade e experiência. Algumas vagas não exigem experiência prévia, facilitando o acesso para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

Processo de seleção e orientações

Os candidatos passam por uma análise de perfil realizada pela equipe da Agência do Trabalhador, que faz o encaminhamento para as vagas compatíveis. É importante destacar que as oportunidades podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Contexto local e importância das vagas

A abertura dessas vagas representa uma oportunidade importante para a população de Cambé, especialmente para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. A iniciativa da Secretaria de Trabalho reforça o compromisso do município em apoiar a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento local e o bem-estar das famílias cambeenses.

Para mais informações ou para conferir a lista completa de vagas, os moradores podem procurar a Agência do Trabalhador ou acompanhar as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura.

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Fonte: www.cambe.pr.gov.br