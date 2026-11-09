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Polícia prende dupla suspeita de sequestro relâmpago no Centro de Curitiba

Polícia prende dois suspeitos de sequestro relâmpago no Centro de Curitiba após vítima ser ameaçada e obrigada a sacar dinheiro.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Polícia prende dupla suspeita de sequestro relâmpago no Centro de Curitiba
Polícia prende dupla suspeita de sequestro relâmpago no Centro de Curitiba
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Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Paraná neste domingo (8), suspeitos de praticar um sequestro relâmpago no Centro de Curitiba. A vítima foi abordada por eles, que portavam facas, e obrigada a sacar R$ 1 mil em um supermercado da região.

Segundo informações do 33º Batalhão da PM, o crime foi denunciado via telefone 190. Os suspeitos teriam ameaçado a vítima e exigido não só o dinheiro, mas também as senhas bancárias e os cartões, além de documentos pessoais.

Após buscas pela área central, os policiais localizaram os dois homens nas proximidades do Largo da Ordem. Eles foram reconhecidos pela vítima ainda no local da abordagem.

Durante a ação, foram apreendidas duas facas, R$ 422,50 em dinheiro e um cartão bancário em nome da vítima. Todo o material foi encaminhado junto com os suspeitos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Casos como este preocupam moradores e comerciantes do Centro de Curitiba, que cobram ações constantes de segurança. A região já registrou outras ocorrências semelhantes nos últimos meses, reforçando a importância do trabalho integrado entre polícia e comunidade.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

Tags
#Centro de Curitiba#Curitiba#noticias policiais#paraná#Policia Militar#prisão#segurança#sequestro relâmpago
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Redação Portal Cambé
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