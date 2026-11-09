Almanaque orienta adolescentes sobre primeira menstruação

A ONG Girl Up Brasil lançou, no fim de outubro, o Almanaque de Saúde Menstrual – Livres Para Menstruar, uma publicação voltada para adolescentes que estão prestes a vivenciar a primeira menstruação. O material reúne informações essenciais, dicas para conversar sobre o tema em casa e na escola, além de orientações para lidar com sintomas físicos e emocionais.

O almanaque foi elaborado a partir de relatos de 200 jovens de diferentes regiões do país e entrevistas com 33 especialistas, entre ginecologistas, psicólogos e educadores. O objetivo é desmistificar o assunto e garantir que adolescentes tenham acesso a informações de qualidade desde cedo.

Segundo Munah Malek, gerente de projetos da Girl Up Brasil, o conteúdo foi pensado para responder dúvidas comuns e apoiar meninas em um momento de grandes mudanças. O material também traz um diário menstrual para facilitar o autoconhecimento e o acompanhamento médico.

Dados recentes mostram que a menstruação ainda é um tabu no Brasil. Pesquisa do Instituto Alana aponta que seis em cada dez estudantes que menstruam sentem cólicas intensas e quatro em cada dez faltam às aulas por causa dos sintomas, o que afeta milhões de meninas em todo o país.

O almanaque aborda ainda o conceito de “violência menstrual”, termo criado a partir dos relatos das próprias adolescentes, que destacam a falta de acolhimento, de informações claras e de acesso a absorventes. O texto reforça que a chegada da menstruação não significa o fim da infância e que as meninas têm direito ao apoio e à proteção necessários nessa fase.

O material está disponível gratuitamente no site da Girl Up Brasil e busca incentivar conversas abertas sobre saúde menstrual, promovendo mais respeito e cuidado com as adolescentes.

Para mais informações sobre saúde e direitos das meninas, acompanhe as atualizações do Portal Cambé e compartilhe esta notícia com quem pode se beneficiar do conteúdo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br