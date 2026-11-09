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Pesquisa da UEL revela desafios de mulheres que cuidam de idosos

Pesquisa da UEL revela desafios enfrentados por mulheres que cuidam de idosos em Londrina e região. Entenda o impacto e as propostas para políticas públicas.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Pesquisa da UEL revela desafios de mulheres que cuidam de idosos
Pesquisa da UEL revela desafios de mulheres que cuidam de idosos
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Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) está jogando luz sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres responsáveis pelo cuidado de idosos dependentes no ambiente familiar. O estudo, coordenado pela professora Cássia Maria Carloto, do Departamento de Serviço Social, busca entender como essas mulheres lidam com a sobrecarga de tarefas, muitas vezes sem qualquer remuneração ou reconhecimento.

O projeto investiga o impacto do envelhecimento da população brasileira, que já soma mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Grande parte desses idosos precisa de auxílio constante para atividades básicas, como alimentação e higiene, e a responsabilidade acaba recaindo quase sempre sobre mulheres, que acumulam funções domésticas, trabalho e o próprio cuidado pessoal.

Segundo a professora Cássia, o acúmulo de funções pode gerar estresse, adoecimento e até isolamento social, especialmente para mulheres acima dos 50 anos, que frequentemente assumem o papel de cuidadoras por longos períodos. O estudo também destaca que mulheres negras e em situação de vulnerabilidade social enfrentam ainda mais obstáculos, devido à falta de acesso a serviços de apoio e recursos financeiros.

A pesquisa busca avaliar até que ponto as políticas públicas existentes realmente atendem às necessidades dessas cuidadoras. Entre os principais desafios identificados estão a demora em consultas e exames, falta de fisioterapia domiciliar, insuficiência de suporte financeiro e de serviços especializados.

Com abordagem qualitativa, o projeto prevê entrevistas com cuidadoras em cidades como Londrina, Itambé, Guarapuava e Florianópolis, além de analisar políticas públicas em outros países latino-americanos que já possuem planos nacionais de cuidado mais consolidados. O objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas brasileiras e ampliar o debate sobre envelhecimento, desigualdade de gênero e direito ao cuidado.

A professora Cássia ressalta que o cuidado com idosos não deve ser visto apenas como uma responsabilidade privada, mas sim como uma questão social que exige participação efetiva do poder público. O estudo, com duração prevista de 36 meses, pretende gerar subsídios para políticas públicas mais justas e inclusivas para quem cuida e para quem precisa de cuidados.

O tema é especialmente relevante para Londrina e região, onde o envelhecimento populacional é uma realidade crescente. A expectativa é que a pesquisa ajude a sensibilizar autoridades e a sociedade para a importância do reconhecimento e apoio às mulheres cuidadoras.

Para ficar por dentro de temas que impactam a vida da comunidade, acompanhe o Portal Cambé e participe deixando seu comentário ou compartilhando esta notícia.

Fonte: operobal.uel.br

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##saude#cuidadoras de idosos#envelhecimento#londrina#Mulheres#pesquisa#políticas públicas#uel
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