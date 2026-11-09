Pesquisa da UEL revela desafios de mulheres que cuidam de idosos

Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) está jogando luz sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres responsáveis pelo cuidado de idosos dependentes no ambiente familiar. O estudo, coordenado pela professora Cássia Maria Carloto, do Departamento de Serviço Social, busca entender como essas mulheres lidam com a sobrecarga de tarefas, muitas vezes sem qualquer remuneração ou reconhecimento.

O projeto investiga o impacto do envelhecimento da população brasileira, que já soma mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Grande parte desses idosos precisa de auxílio constante para atividades básicas, como alimentação e higiene, e a responsabilidade acaba recaindo quase sempre sobre mulheres, que acumulam funções domésticas, trabalho e o próprio cuidado pessoal.

Segundo a professora Cássia, o acúmulo de funções pode gerar estresse, adoecimento e até isolamento social, especialmente para mulheres acima dos 50 anos, que frequentemente assumem o papel de cuidadoras por longos períodos. O estudo também destaca que mulheres negras e em situação de vulnerabilidade social enfrentam ainda mais obstáculos, devido à falta de acesso a serviços de apoio e recursos financeiros.

A pesquisa busca avaliar até que ponto as políticas públicas existentes realmente atendem às necessidades dessas cuidadoras. Entre os principais desafios identificados estão a demora em consultas e exames, falta de fisioterapia domiciliar, insuficiência de suporte financeiro e de serviços especializados.

Com abordagem qualitativa, o projeto prevê entrevistas com cuidadoras em cidades como Londrina, Itambé, Guarapuava e Florianópolis, além de analisar políticas públicas em outros países latino-americanos que já possuem planos nacionais de cuidado mais consolidados. O objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas brasileiras e ampliar o debate sobre envelhecimento, desigualdade de gênero e direito ao cuidado.

A professora Cássia ressalta que o cuidado com idosos não deve ser visto apenas como uma responsabilidade privada, mas sim como uma questão social que exige participação efetiva do poder público. O estudo, com duração prevista de 36 meses, pretende gerar subsídios para políticas públicas mais justas e inclusivas para quem cuida e para quem precisa de cuidados.

O tema é especialmente relevante para Londrina e região, onde o envelhecimento populacional é uma realidade crescente. A expectativa é que a pesquisa ajude a sensibilizar autoridades e a sociedade para a importância do reconhecimento e apoio às mulheres cuidadoras.

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Fonte: operobal.uel.br