 Pular para o conteúdo
segunda-feira, 9 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Londrina abre 448 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil
Ver últimas
Londrina

Contação de histórias incentiva leitura nas bibliotecas de Londrina

Contação de histórias e oficinas gratuitas incentivam leitura e criatividade nas bibliotecas de Londrina. Confira como participar.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
LondrinaRegião
PublicidadeClinica Matéria
Contação de histórias incentiva leitura nas bibliotecas de Londrina
Contação de histórias incentiva leitura nas bibliotecas de Londrina
Compartilhe

Duas iniciativas culturais estão movimentando as bibliotecas de Londrina nesta semana, com o objetivo de estimular o gosto pela leitura entre crianças e adolescentes. Os projetos “Quartas Criativas” e “Toda Quinta Tem História” oferecem, de forma gratuita, sessões de contação de histórias e oficinas artísticas para o público infantojuvenil.

Na quarta-feira (11), a Biblioteca Especializada Infantil recebe a educadora e contadora Renata Suzue, que apresenta a história “Obax”, de André Neves, em dois horários: às 10h e às 14h30. A narrativa traz a trajetória de uma menina africana e permite que os participantes conheçam diferentes culturas e vivências de infância.

Após a contação, as crianças participam de uma oficina de confecção de bonecas de pano, utilizando tecidos coloridos para representar as capulanas africanas, valorizando a diversidade cultural. Os materiais para a atividade devem ser levados pelos participantes, incluindo retalhos de algodão, linha, agulha e tesoura.

Já na quinta-feira (12), a programação segue na Biblioteca Lupércio Luppi, na zona norte, às 10h. O conto escolhido é “O rabo do Zé Macaco”, de Ricardo Azevedo, que promete divertir o público com uma história cheia de humor e surpresas.

As atividades são abertas a crianças de todas as idades e escolas interessadas podem agendar a participação dos alunos. Para garantir vaga, é necessário contato prévio com as bibliotecas, já que os lugares são limitados.

Essas ações reforçam o papel das bibliotecas londrinenses como espaços de incentivo à leitura, criatividade e valorização da diversidade, aproximando a comunidade local do universo literário desde cedo.

Para mais informações ou para reservar vagas, basta entrar em contato com as bibliotecas pelos telefones ou pelo Instagram do Sistema de Bibliotecas (@bplondrina).

Gostou da iniciativa? Compartilhe a notícia, marque amigos e acompanhe o Portal para mais novidades culturais de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Tags
#bibliotecas#contação de histórias#CULTURA#Educação#eventos gratuitos#leitura infantil#londrina#oficinas
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress