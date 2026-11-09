Contação de histórias incentiva leitura nas bibliotecas de Londrina

Duas iniciativas culturais estão movimentando as bibliotecas de Londrina nesta semana, com o objetivo de estimular o gosto pela leitura entre crianças e adolescentes. Os projetos “Quartas Criativas” e “Toda Quinta Tem História” oferecem, de forma gratuita, sessões de contação de histórias e oficinas artísticas para o público infantojuvenil.

Na quarta-feira (11), a Biblioteca Especializada Infantil recebe a educadora e contadora Renata Suzue, que apresenta a história “Obax”, de André Neves, em dois horários: às 10h e às 14h30. A narrativa traz a trajetória de uma menina africana e permite que os participantes conheçam diferentes culturas e vivências de infância.

Após a contação, as crianças participam de uma oficina de confecção de bonecas de pano, utilizando tecidos coloridos para representar as capulanas africanas, valorizando a diversidade cultural. Os materiais para a atividade devem ser levados pelos participantes, incluindo retalhos de algodão, linha, agulha e tesoura.

Já na quinta-feira (12), a programação segue na Biblioteca Lupércio Luppi, na zona norte, às 10h. O conto escolhido é “O rabo do Zé Macaco”, de Ricardo Azevedo, que promete divertir o público com uma história cheia de humor e surpresas.

As atividades são abertas a crianças de todas as idades e escolas interessadas podem agendar a participação dos alunos. Para garantir vaga, é necessário contato prévio com as bibliotecas, já que os lugares são limitados.

Essas ações reforçam o papel das bibliotecas londrinenses como espaços de incentivo à leitura, criatividade e valorização da diversidade, aproximando a comunidade local do universo literário desde cedo.

Para mais informações ou para reservar vagas, basta entrar em contato com as bibliotecas pelos telefones ou pelo Instagram do Sistema de Bibliotecas (@bplondrina).

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br