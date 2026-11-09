Polícia apreende mais de 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Foz do Iguaçu

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal resultou na apreensão de 5.250 pacotes de cigarros contrabandeados em Foz do Iguaçu, neste domingo (8). A ação ocorreu em um depósito localizado na região central da cidade, após monitoramento de uma embarcação que havia atravessado o rio a partir do Paraguai.

De acordo com as autoridades, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) acompanharam o desembarque das caixas, que foram transferidas para uma van e levadas até o imóvel onde a mercadoria foi encontrada.

O motorista responsável pelo transporte conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais e não foi localizado até o momento. No local, foram recolhidas 105 caixas de cigarros, avaliadas em aproximadamente R$ 262,5 mil, que foram encaminhadas à Delegacia da Receita Federal para os procedimentos legais.

Essa apreensão faz parte da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa integra o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas (ENFOC) e busca coibir o tráfico de mercadorias ilegais e desarticular grupos criminosos nas regiões de fronteira.

Foz do Iguaçu, por sua localização estratégica, é frequentemente alvo de operações contra o contrabando. A repressão a esse tipo de crime é fundamental para a segurança da região e para o combate à atuação de organizações criminosas.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br