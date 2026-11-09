UEL abre inscrições para 34 cursos de especialização em 2027

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para 34 cursos de especialização lato sensu, com início previsto para março de 2027. As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo saúde, educação, direito, tecnologia e gestão.

Os interessados devem possuir graduação reconhecida pelo MEC e realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRoPPG) até 22 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 81,00, e o processo exige o envio digitalizado dos documentos solicitados em edital, como RG, CPF, diploma ou comprovante de conclusão do curso superior, entre outros.

Processo seletivo e divulgação dos resultados

Os candidatos aprovados serão divulgados em 26 de fevereiro, nas páginas específicas de cada curso. O período de matrícula está programado para os dias 1º a 3 de março, e as aulas terão início no dia 15 do mesmo mês. Estrangeiros também podem participar, desde que apresentem documentação adicional, conforme exigido no edital.

Opções de cursos e impacto regional

Entre as especializações ofertadas estão áreas como Clínica Psicanalítica, Neurociências, Análises Clínicas, Engenharia de Software, Direito Empresarial, Gestão de Projetos, entre outras. A variedade de cursos atende à demanda crescente por qualificação profissional em Londrina e região, fortalecendo o mercado de trabalho local e ampliando as possibilidades de formação continuada.

UEL e o compromisso com a formação

A UEL é reconhecida por sua tradição em ensino superior e pós-graduação, contribuindo há décadas para o desenvolvimento acadêmico e profissional do Norte do Paraná. A oferta regular de cursos de especialização reforça o papel da universidade como referência em educação de qualidade.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo no site da PRoPPG. Aproveite a oportunidade de se especializar e ampliar suas chances no mercado. Deixe seu comentário ou compartilhe a notícia com quem busca crescimento profissional!

Fonte: operobal.uel.br