Anvisa manda recolher Ultra Shape e outros produtos sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (9) o recolhimento do emagrecedor Ultra Shape em todo o país. O produto, que vinha sendo anunciado e comercializado, não possui registro, notificação ou cadastro junto à vigilância sanitária, segundo a agência.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e atinge tanto pessoas físicas quanto jurídicas envolvidas na fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso do Ultra Shape. A medida também se estende a veículos de comunicação que promovam o produto.

Além do Ultra Shape, a Anvisa determinou a apreensão de outros medicamentos fabricados pela empresa Ciência da Natureza Eireli, como Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia), Garra D, Canela de Velho + Unha de Gato + Sucupira + Garra D, e Sucupira + Unha de Gato + Garra D. Todos esses produtos também não possuem registro e a empresa não está autorizada a fabricar medicamentos.

O recolhimento desses produtos reforça a atuação da Anvisa no combate à comercialização de itens sem comprovação de segurança e eficácia, protegendo a saúde da população. A agência informou que aguarda um posicionamento oficial da empresa Ciência da Natureza Eireli.

Em outras ocasiões, a Anvisa já realizou apreensões de produtos irregulares, buscando garantir que somente medicamentos aprovados e fiscalizados cheguem ao consumidor. A recomendação é que a população fique atenta à procedência dos produtos e denuncie casos suspeitos.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br