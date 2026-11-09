Polícia Militar recupera caminhonete furtada e prende suspeito em Umuarama

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar do Paraná na madrugada desta segunda-feira (9) em Umuarama, após ser flagrado com uma caminhonete furtada poucas horas antes. O veículo, uma Toyota Hilux SW4 prata, havia sido levado da frente da casa da proprietária, uma mulher de 31 anos, na noite de domingo (8).

A vítima acionou a PM logo após perceber o furto e repassou detalhes importantes sobre a possível rota do suspeito, facilitando o trabalho das equipes de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM). Com base nessas informações, os policiais localizaram a caminhonete na via marginal da Rua Jamil Helu, no Parque Residencial Viena.

Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Ele foi encaminhado à 7ª Subdivisão da Polícia Civil do Paraná, junto com o veículo recuperado, para os procedimentos legais e devolução da caminhonete à proprietária.

Casos de furto de veículos têm preocupado moradores de Umuarama e região, tornando a rápida resposta da polícia um alívio para a comunidade local. A atuação integrada entre vítimas e forças de segurança tem sido fundamental para coibir esse tipo de crime.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br