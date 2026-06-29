Londrina oferece 363 vagas de emprego em diversos setores; confira oportunidades

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina divulgou nesta segunda-feira (29) a atualização do mural de vagas de emprego, que agora conta com 363 oportunidades em diferentes áreas. As vagas estão disponíveis no Portal da Prefeitura e abrangem funções que não exigem experiência prévia ou escolaridade específica.

Nesta terça-feira (30), a partir das 8h30, a SMTER realiza uma ação especial em parceria com a empresa Semantix para preencher dez vagas de técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação. O atendimento será presencial na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, no Centro de Londrina.

O cargo com maior número de vagas é o de auxiliar de cozinha, com 113 oportunidades. Destas, 102 não exigem escolaridade e os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.200,00, além de benefícios.

No setor de logística, transporte e armazém, há 46 vagas distribuídas entre ajudante de carga e descarga, auxiliar de logística, carregador, conferente de carga e descarga, conferente de logística, estoquista e motorista. Os salários para essas funções vão de R$ 1.635,48 a R$ 3.500,00, dependendo do cargo.

Também estão abertas vagas nos setores administrativo, comercial, industrial e de tecnologia, para cargos como auxiliar administrativo, recepcionista, atendente, consultor de vendas, torneiro mecânico e técnico de suporte de TI. Os salários podem chegar a R$ 4.500,00, com benefícios.

O mural inclui ainda três vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e pessoas em reabilitação: uma para auxiliar administrativo, com salário de R$ 1.627,85 e comissão, e duas para vendedor de comércio varejista, com remuneração de R$ 2.040,00 e benefícios.

Os interessados podem agendar atendimento online ou comparecer presencialmente, por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da SMTER.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br