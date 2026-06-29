Homem é preso com drogas e mandado em aberto em Assis Chateaubriand

Na noite do último domingo (28), a Polícia Militar do Paraná realizou a prisão de um homem com mandado em aberto e apreendeu drogas em Assis Chateaubriand, no Oeste do Estado.

Durante patrulhamento no Jardim Panorama, policiais militares avistaram dois homens em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, dando início a um acompanhamento policial.

O condutor abandonou o veículo e tentou se esconder em uma residência, mas foi localizado e abordado pelos policiais. No interior do imóvel, as equipes encontraram porções de maconha já fracionadas, uma balança de precisão e materiais usados para o tráfico de drogas.

Após consulta, foi confirmado que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com os entorpecentes, materiais apreendidos e a motocicleta, que foi recolhida por pendências administrativas.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br