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Inscrições para Prova Nacional Docente 2026 seguem até sexta-feira; veja quem pode participar

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Atualizado: 29 de junho de 2026 13:33

Professores e estudantes de licenciatura interessados em participar da Prova Nacional Docente (PND) de 2026 têm até esta sexta-feira (3) para realizar a inscrição. O processo é feito exclusivamente pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela organização do exame.

Em sua segunda edição, a PND foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas. Além disso, a prova auxilia estados e municípios na seleção de profissionais para suas redes de ensino. Em 2025, mais de 10 mil professores foram contratados com base na nota do exame.

Podem se inscrever estudantes que estão concluindo cursos de licenciatura e que participam do Enade das Licenciaturas, além de interessados em concursos ou processos seletivos de órgãos federais, estaduais e municipais.

Em 2026, 2.031 redes de ensino aderiram voluntariamente à PND, representando 96% das capitais e 85% dos estados brasileiros. O número de adesões cresceu mais de 30% em relação ao ano anterior. Destas, 615 redes manifestaram interesse em utilizar os resultados da PND em seus processos seletivos.

Para garantir acessibilidade, candidatos que desejam usar nome social devem indicar essa opção no formulário online durante a inscrição, desde que o nome esteja cadastrado na Receita Federal. Quem necessita de atendimento especializado também deve informar a necessidade durante a inscrição, incluindo pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e outras condições específicas.

A taxa de inscrição é de R$ 85 para candidatos não isentos, com pagamento disponível até 8 de julho em bancos, lotéricas ou aplicativos bancários. Aqueles que solicitaram isenção devem consultar o resultado no sistema do PND e, caso tenham o pedido negado, podem pagar a taxa para garantir a participação.

As provas acontecem em 20 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios selecionados. O exame terá duração de cinco horas e meia, com questões de formação geral docente e de componente específico conforme a área da licenciatura. Nesta edição, 21 áreas serão avaliadas, incluindo artes visuais, biologia, ciências naturais, computação, dança, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras (espanhol, inglês, português, português e espanhol, português e inglês), matemática, música, pedagogia, química e teatro.

O resultado final da PND 2026 será divulgado em 15 de dezembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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