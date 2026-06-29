Seu Simão, de 91 anos, acompanha 20ª Copa do Mundo e mantém esperança no hexa do Brasil

Na próxima partida da Seleção Brasileira contra o Japão, um torcedor especial estará atento à televisão: Simão Ribeiro da Silva, de 91 anos, morador de Sobradinho (DF), que acompanha Copas do Mundo há sete décadas. Natural de Cristino Castro, no Piauí, Seu Simão é pioneiro na construção de Brasília, eletricista e diácono, e se prepara para assistir à sua 20ª edição do torneio.

Desde a Copa de 1950, quando ouviu pelo rádio a derrota do Brasil para o Uruguai, Simão testemunhou a evolução das transmissões esportivas. Ele relembra os tempos em que poucos tinham rádio e a emoção era transmitida pela voz dos locutores. “Naquele tempo, era pelo ouvido que a gente vibrava”, conta.

Com o passar dos anos, as transmissões foram ganhando tecnologia. Em 1970, Seu Simão foi um dos primeiros da cidade a ter televisão em cores, reunindo amigos e vizinhos para assistir ao tricampeonato brasileiro. “No próximo jogo, botei a televisão na rua, cada um trazia uma cadeira e virou um verdadeiro cineminha”, relembra.

Pai de sete filhos, avô de mais de dez netos e bisavô de mais de vinte bisnetos, Seu Simão mantém o otimismo em relação à seleção brasileira. Para ele, mesmo em momentos de desconfiança, o Brasil sempre encontra forças. “O hexa vem”, afirma confiante.

O Brasil é o maior campeão da história das Copas do Mundo, com títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Para Seu Simão, a paixão pelo futebol atravessa gerações e se renova a cada edição do torneio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br