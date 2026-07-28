Incêndio atinge residência no Jardim Novo Bandeirantes

Um incêndio atingiu uma residência na noite desta segunda-feira, 27 de julho, na Rua Antônio Raposo Tavares, no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo atingisse o imóvel vizinho.

Apesar dos danos registrados na estrutura, ninguém ficou ferido. Após o combate direto ao incêndio, os bombeiros permaneceram no endereço para realizar o rescaldo e eliminar possíveis focos que pudessem provocar uma nova ocorrência.

Ambiente fechado dificultou trabalho dos bombeiros

De acordo com o sargento Leacir, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o fogo se concentrou em uma construção semelhante a um pequeno sobrado, com poucas aberturas para a saída do calor e da fumaça.

O militar explicou que o cômodo possuía apenas uma janela, que precisou ser quebrada durante o atendimento. A concentração de calor dentro da residência era elevada, situação comparada pelo bombeiro à pressão acumulada dentro de uma panela fechada.

“Estava muito quente. Só havia uma janela para a saída do calor”, explicou o sargento durante entrevista concedida à imprensa no local.

Além de apagar as chamas, a equipe realizou o resfriamento das paredes e de outras partes da estrutura. O trabalho foi necessário para impedir que o calor se propagasse para a residência ao lado.

Parte da varanda precisou ser retirada

O teto baixo da construção também aumentou a concentração de calor dentro do imóvel. Segundo os bombeiros, a altura em determinados pontos era de aproximadamente 1,80 metro a 1,90 metro.

Uma parte da varanda, que apresentava riscos após ser atingida pelo fogo, precisou ser derrubada durante o atendimento. Na sequência, os militares iniciaram o rescaldo da área.

O procedimento consiste em verificar móveis, paredes, telhado e outros materiais que possam permanecer aquecidos ou com brasas escondidas.

Moradora disse ter iniciado o incêndio após discussão

Uma mulher identificada como Leonice dos Santos afirmou à imprensa que teria iniciado o fogo após uma discussão envolvendo o companheiro e outra pessoa. Segundo o relato dela, um fósforo foi aceso dentro da residência e as chamas se espalharam rapidamente.

A mulher também declarou ter ingerido bebida alcoólica e medicamentos antes do ocorrido. As circunstâncias relatadas por ela ainda deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis.

A declaração feita no local representa a versão apresentada pela própria envolvida e não substitui o trabalho de apuração oficial. Até o momento da entrevista, não havia informação divulgada sobre prisão, encaminhamento policial ou abertura de procedimento relacionado ao caso.

Ninguém ficou ferido na ocorrência

Apesar da intensidade do incêndio e da alta temperatura registrada no interior do imóvel, nenhuma vítima precisou ser atendida pelas equipes de socorro.

O rápido trabalho dos bombeiros também evitou que as chamas alcançassem outras residências do Jardim Novo Bandeirantes, bairro localizado na região norte de Cambé.

Ocorrências em construções de madeira exigem atenção redobrada porque o fogo pode se espalhar com velocidade, principalmente quando há pouco espaço entre os imóveis. Por isso, a orientação é deixar o local imediatamente, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar retornar para retirar objetos.

Moradores que acompanharam a ocorrência ou possuem outras informações podem deixar um comentário e acompanhar as atualizações nas redes sociais do Portal Cambé. Compartilhe esta notícia para manter a comunidade informada.