Concertos de encerramento do projeto ‘Um Canto em Cada Canto’ reúnem 600 crianças em Londrina

Mais de 600 alunos da rede municipal de Londrina estão nos preparativos finais para os concertos de encerramento do projeto Um Canto em Cada Canto. As apresentações acontecem nos dias 25 e 26 de novembro, às 20h, no Espaço Esperança, da Igreja Presbiteriana Independente, na Avenida Celso Garcia Cid, 747. O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

O projeto, parte do Programa Vencer da Prefeitura de Londrina, oferece aulas de música para crianças de escolas municipais e CMEIs, promovendo a iniciação musical por meio do canto coletivo no ambiente escolar. Neste ano, a apresentação final contará com uma composição inédita e autoral, criada pela equipe do projeto para celebrar as conquistas do ano e antecipar o aniversário de 25 anos da iniciativa.

Cada noite reunirá cerca de 300 crianças, que passaram por meses de ensaios e aulas de música. Ao todo, 12 escolas municipais participam dos concertos, envolvendo turmas da E.M. América Sabino, Carlos Zewe, Irene Aparecida, José Garcia Villar, Jovita Kaiser, Mábio Gonçalves Palhano, Miguel Bespalhok, Edmundo Odebrech, Eurides Cunha, Hélvio Esteves, Hikoma Udihara e Nina Gardemann.

Além dos alunos, professores do projeto também receberam capacitação ao longo do ano com músicos reconhecidos nacionalmente, como Lucia Passos e Reinaldo Coimbra, enriquecendo ainda mais o ensino musical oferecido às crianças.

O Um Canto em Cada Canto existe desde 2002 e já impactou mais de 15 mil estudantes em Londrina. Em 2023, os concertos de encerramento chegaram a reunir até 1.100 pessoas por noite, mostrando o engajamento da comunidade com a iniciativa. Segundo educadores, além do aprendizado musical, o projeto contribui para o desenvolvimento de atenção, memória, expressão e valores como respeito e cooperação entre os alunos.

Moradores de Londrina e região estão convidados a prestigiar as apresentações e apoiar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais. Compartilhe sua opinião nos comentários e acompanhe as novidades do Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br