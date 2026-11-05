Loterias de hoje (5/11) somam R$ 32,6 milhões em prêmios estimados

Timemania tem o maior prêmio da noite, de R$ 24,7 milhões. Lotofácil, Dia de Sorte e Quina também têm sorteios a partir das 21h.

A Caixa realiza quatro sorteios nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, a partir das 21h, no horário de Brasília. A Timemania lidera a programação com prêmio principal estimado em R$ 24,7 milhões. A Lotofácil vem em seguida, com R$ 5 milhões, enquanto o Dia de Sorte tem estimativa de R$ 2,3 milhões e a Quina, de R$ 600 mil. Programação dos sorteios

Concursos, prêmios e valores das apostas

Modalidade Concurso Prêmio principal estimado Aposta simples Timemania 2464 R$ 24,7 milhões R$ 3,50 Lotofácil 3822 R$ 5 milhões R$ 3,50 Dia de Sorte 1340 R$ 2,3 milhões R$ 2,50 Quina 7160 R$ 600 mil R$ 3,00

Até que horas é possível apostar?

As apostas simples podem ser registradas até as 20h nas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias CAIXA. As cotas de bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30 pelo portal e pelo aplicativo. Os horários seguem o fuso de Brasília. Horários divulgados pela Caixa

Onde acompanhar os sorteios e conferir os resultados

Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Depois da apuração, as dezenas sorteadas e os valores pagos por faixa de premiação podem ser consultados no Portal Loterias CAIXA. Portal Loterias CAIXA

O próximo sorteio da Mega-Sena, válido pelo concurso 3082, está previsto para sexta-feira (6/11), às 21h. O calendário da modalidade nesta semana foi alterado por causa do feriado de Finados. Calendário da Mega-Sena na semana de Finados