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Loterias de hoje (5/11) somam R$ 32,6 milhões em prêmios estimados

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Timemania tem o maior prêmio da noite, de R$ 24,7 milhões. Lotofácil, Dia de Sorte e Quina também têm sorteios a partir das 21h.

A Caixa realiza quatro sorteios nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, a partir das 21h, no horário de Brasília. A Timemania lidera a programação com prêmio principal estimado em R$ 24,7 milhões. A Lotofácil vem em seguida, com R$ 5 milhões, enquanto o Dia de Sorte tem estimativa de R$ 2,3 milhões e a Quina, de R$ 600 mil. Programação dos sorteios

Concursos, prêmios e valores das apostas

ModalidadeConcursoPrêmio principal estimadoAposta simples
Timemania2464R$ 24,7 milhõesR$ 3,50
Lotofácil3822R$ 5 milhõesR$ 3,50
Dia de Sorte1340R$ 2,3 milhõesR$ 2,50
Quina7160R$ 600 milR$ 3,00

Até que horas é possível apostar?

As apostas simples podem ser registradas até as 20h nas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias CAIXA. As cotas de bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30 pelo portal e pelo aplicativo. Os horários seguem o fuso de Brasília. Horários divulgados pela Caixa

Onde acompanhar os sorteios e conferir os resultados

Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Depois da apuração, as dezenas sorteadas e os valores pagos por faixa de premiação podem ser consultados no Portal Loterias CAIXA. Portal Loterias CAIXA

O próximo sorteio da Mega-Sena, válido pelo concurso 3082, está previsto para sexta-feira (6/11), às 21h. O calendário da modalidade nesta semana foi alterado por causa do feriado de Finados. Calendário da Mega-Sena na semana de Finados

Tags
#caixa#Dia de Sorte#loterias#lotofacil#mega sena#quina#Timemania
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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