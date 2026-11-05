 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Politica

Lula destaca economia estável como chave para novos investimentos

Lula reforça que uma economia estável é essencial para atrair investimentos ao Brasil e defende responsabilidade fiscal. Saiba mais no Portal Cambé.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Politica
PublicidadeClinica Matéria
Lula destaca economia estável como chave para novos investimentos
Lula destaca economia estável como chave para novos investimentos
Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que manter a economia brasileira organizada é fundamental para atrair investimentos internacionais. A declaração foi feita durante a reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, em Brasília.

Lula ressaltou a importância de responsabilidade jurídica e fiscal para garantir um ambiente de negócios seguro e previsível. Segundo ele, investidores buscam estabilidade e confiança antes de apostar seus recursos no país.

O presidente também destacou que o governo não pretende monopolizar a exploração e industrialização de minerais estratégicos, como terras raras. “Queremos construir parcerias e aprender com outros países interessados em participar desse processo conosco”, afirmou Lula.

Além de acenar ao mercado financeiro com uma política econômica equilibrada, Lula lembrou a mobilização popular que garantiu sua reeleição em outubro. Ele citou o esforço de jovens e idosos que foram às urnas, reforçando o compromisso de corresponder às expectativas dos eleitores.

O debate sobre a organização econômica do Brasil ocorre em meio a discussões sobre medidas fiscais e a busca por ampliar o protagonismo nacional na indústria de minerais críticos, setor que emprega milhares de brasileiros e é estratégico para o desenvolvimento do país.

Para continuar acompanhando as principais notícias sobre economia e política, siga o Portal Cambé e participe da conversa nos comentários ou em nossas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#economia#investimentos#lula#minerais críticos#Politica#Portal Cambé#responsabilidade fiscal
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress