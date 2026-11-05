Lula destaca economia estável como chave para novos investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que manter a economia brasileira organizada é fundamental para atrair investimentos internacionais. A declaração foi feita durante a reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, em Brasília.

Lula ressaltou a importância de responsabilidade jurídica e fiscal para garantir um ambiente de negócios seguro e previsível. Segundo ele, investidores buscam estabilidade e confiança antes de apostar seus recursos no país.

O presidente também destacou que o governo não pretende monopolizar a exploração e industrialização de minerais estratégicos, como terras raras. “Queremos construir parcerias e aprender com outros países interessados em participar desse processo conosco”, afirmou Lula.

Além de acenar ao mercado financeiro com uma política econômica equilibrada, Lula lembrou a mobilização popular que garantiu sua reeleição em outubro. Ele citou o esforço de jovens e idosos que foram às urnas, reforçando o compromisso de corresponder às expectativas dos eleitores.

O debate sobre a organização econômica do Brasil ocorre em meio a discussões sobre medidas fiscais e a busca por ampliar o protagonismo nacional na indústria de minerais críticos, setor que emprega milhares de brasileiros e é estratégico para o desenvolvimento do país.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br