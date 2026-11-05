Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia finalistas do futebol feminino

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas divulgou nesta quinta-feira (5) as três finalistas ao título de melhor jogadora do futebol feminino brasileiro em 2026. Disputam o prêmio a goleira Yanne, do Bahia, a meia Duda Serrana, do São Paulo, e a atacante Marília, do Cruzeiro. A escolha foi feita por capitãs, treinadores e dirigentes dos clubes da elite nacional, que não puderam votar em atletas de suas próprias equipes.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Além da principal categoria, serão reconhecidos destaques como Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Também será anunciada a Seleção da Temporada, com uma atleta por posição.

Destaques das finalistas

Yanne, de 23 anos, foi fundamental para o Bahia chegar às semifinais do Brasileiro, defendendo dois pênaltis decisivos contra o Palmeiras. Na Copa do Brasil, brilhou novamente ao ajudar a equipe a eliminar o São Paulo, recém-campeão nacional.

Pelo lado do São Paulo, Duda Serrana, de 24 anos, se destacou tanto no meio-campo quanto na lateral-direita. Ela ajudou o time a conquistar o título brasileiro, mantendo o bom desempenho mesmo após a saída da atacante Dudinha para o futebol dos Estados Unidos. Em 2026, Duda participou de oito gols em menos jogos do que no ano anterior.

Marília, atacante do Cruzeiro, encerrou o Brasileirão como artilheira, com 11 gols, e terminou a temporada com 17 gols somando todas as competições. Apesar da eliminação do Cruzeiro nas quartas de final, ela se firmou como presença constante nas convocações da seleção brasileira.

Reconhecimento ao futebol feminino

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas busca valorizar o futebol feminino nacional, destacando talentos e iniciativas importantes dentro e fora de campo. A premiação também chama atenção para ações de combate ao feminicídio, reforçando o papel social do esporte.

Futebol feminino em evidência

Nos últimos anos, o futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento no Brasil. Premiações como esta ajudam a dar visibilidade às atletas e incentivar novas gerações, fortalecendo a modalidade no cenário esportivo nacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br