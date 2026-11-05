Motociclista cai em ribanceira e se fere na BR-369 em Cambé

Um motociclista ficou ferido no horário de pico após bater em um gradil de proteção e cair em uma ribanceira às margens da BR-369, em Cambé. Segundo o sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros, o condutor contou que seguia em direção a uma rotatória quando ficou sem freio e perdeu o controle da moto.

Bombeiros retiraram motociclista pela parte baixa do terreno

Os bombeiros estimaram um desnível de cerca de 10 metros entre o asfalto e o ponto onde o motociclista foi socorrido. Com dores na clavícula e no tornozelo, ele não conseguia se locomover sozinho e aguardou a equipe, que o retirou pela parte baixa do terreno, acessível à ambulância.

De Paula informou que o motociclista apresentava fratura na clavícula e suspeita de fratura no tornozelo. Segundo o sargento, os ferimentos exigiam encaminhamento ao hospital.

Paradas dificultaram o trânsito no horário de pico

A BR-369 liga Cambé a Londrina e Rolândia. No momento do acidente, o trecho estava movimentado. Segundo De Paula, algumas pessoas pararam para ajudar, enquanto outras pararam para observar ou filmar, o que dificultou o fluxo de veículos.

Bombeiros orientam reduzir a velocidade antes da curva

O sargento explicou que a descida termina em uma curva e orientou os condutores a reduzir a velocidade antes de chegar a esse ponto.

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