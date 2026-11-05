Operação policial prende 34 suspeitos de fraudes em 10 estados e DF

Uma grande operação coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul resultou, nesta quinta-feira (5), na prisão de 34 pessoas suspeitas de integrar uma rede criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de “Operação Fortuna Reversa”, ocorreu de forma simultânea em dez estados brasileiros e no Distrito Federal, com o apoio das polícias civis locais.

Segundo as autoridades, entre os detidos, 32 foram presos preventivamente, um em flagrante e outro por prisão cível. Durante a operação, foram apreendidos dois carros, três motocicletas, celulares, um notebook e 201 gramas de substância semelhante ao crack.

Investigação começou após prejuízo milionário

O trabalho investigativo teve início após uma fraude que causou um prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica em Itaara, no interior do Rio Grande do Sul. A delegada Carla Dolores Castro de Almeida, responsável pelo caso, explicou que as ações desta etapa vão permitir aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.

Atuação nacional e esquema sofisticado

Os mandados foram cumpridos em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Paraná e Maranhão. Ao todo, 41 pessoas são investigadas por participação no esquema, que utilizava uma rede complexa de movimentações financeiras para dificultar o rastreamento do dinheiro obtido ilegalmente.

Integração entre forças policiais

A operação contou com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que articulou a integração entre as polícias civis dos estados para garantir o cumprimento simultâneo dos mandados.

Contexto e impacto local

Casos de fraudes eletrônicas têm preocupado autoridades e moradores de todo o país, inclusive no Paraná, onde a atuação de quadrilhas desse tipo já causou prejuízos a empresas e cidadãos. A operação reforça a importância da cooperação entre estados para combater crimes financeiros e proteger a população.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br