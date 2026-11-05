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UEL conquista destaque nacional com cursos entre os melhores do Brasil

UEL recebe destaque nacional no Guia da Faculdade 2026 com cursos de graduação entre os melhores do Brasil. Veja os detalhes e compartilhe.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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UEL conquista destaque nacional com cursos entre os melhores do Brasil
UEL conquista destaque nacional com cursos entre os melhores do Brasil
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A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi reconhecida nacionalmente no Guia da Faculdade 2026, ranking elaborado pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Quero Bolsa. A avaliação, que analisou mais de 21 mil cursos superiores em todo o país, atribuiu conceitos de cinco e quatro estrelas a diversas graduações da instituição.

Dez cursos da UEL, incluindo Geografia, Medicina Veterinária, Educação Física, Agronomia e Pedagogia, receberam a nota máxima de cinco estrelas. Outros 39 cursos, como Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia e Direito, foram avaliados com quatro estrelas, reforçando o padrão de excelência da universidade em diferentes áreas do conhecimento.

Reconhecimento da qualidade acadêmica

O resultado do Guia da Faculdade reflete o compromisso da UEL com a qualidade do ensino superior. Segundo a diretora de Assuntos Acadêmicos da Pró-reitoria de Graduação, professora Daniela Biguetti Martins Lopes, a conquista evidencia o trabalho coletivo de docentes, estudantes e gestores, além da dedicação à constante melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

Impacto para Londrina e região

Para a comunidade de Londrina e região, o reconhecimento fortalece a imagem da UEL como referência em formação acadêmica, contribuindo para a valorização dos profissionais formados na instituição e para o desenvolvimento local. A avaliação positiva também serve de parâmetro para o aprimoramento contínuo dos cursos oferecidos.

Consistência e histórico de excelência

De acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento, a UEL mantém desempenho consistente em rankings nacionais, comprovando a qualidade de sua infraestrutura, corpo docente e projetos pedagógicos. Todos os cursos avaliados neste ano receberam as duas melhores notas do Guia da Faculdade.

O histórico de bons resultados reforça a credibilidade da UEL, que há anos figura entre as principais universidades públicas do Brasil. O reconhecimento também destaca o papel estratégico dos coordenadores de curso na gestão acadêmica e na transparência das informações institucionais.

Compromisso com o ensino público

O desempenho da UEL no Guia da Faculdade 2026 reafirma o compromisso da universidade com a formação de profissionais qualificados e com o fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade. A avaliação externa funciona como referência para o planejamento institucional e para a busca constante pela excelência acadêmica.

Quer saber mais sobre a educação em Londrina? Deixe seu comentário, compartilhe a notícia e acompanhe as atualizações do Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: operobal.uel.br

Tags
#cursos de graduação#Educação#ENSINO SUPERIOR#Guia da Faculdade#londrina#ranking nacional#uel#Universidade Pública
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Redação Portal Cambé
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