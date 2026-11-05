UEL conquista destaque nacional com cursos entre os melhores do Brasil

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi reconhecida nacionalmente no Guia da Faculdade 2026, ranking elaborado pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Quero Bolsa. A avaliação, que analisou mais de 21 mil cursos superiores em todo o país, atribuiu conceitos de cinco e quatro estrelas a diversas graduações da instituição.

Dez cursos da UEL, incluindo Geografia, Medicina Veterinária, Educação Física, Agronomia e Pedagogia, receberam a nota máxima de cinco estrelas. Outros 39 cursos, como Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia e Direito, foram avaliados com quatro estrelas, reforçando o padrão de excelência da universidade em diferentes áreas do conhecimento.

Reconhecimento da qualidade acadêmica

O resultado do Guia da Faculdade reflete o compromisso da UEL com a qualidade do ensino superior. Segundo a diretora de Assuntos Acadêmicos da Pró-reitoria de Graduação, professora Daniela Biguetti Martins Lopes, a conquista evidencia o trabalho coletivo de docentes, estudantes e gestores, além da dedicação à constante melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

Impacto para Londrina e região

Para a comunidade de Londrina e região, o reconhecimento fortalece a imagem da UEL como referência em formação acadêmica, contribuindo para a valorização dos profissionais formados na instituição e para o desenvolvimento local. A avaliação positiva também serve de parâmetro para o aprimoramento contínuo dos cursos oferecidos.

Consistência e histórico de excelência

De acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento, a UEL mantém desempenho consistente em rankings nacionais, comprovando a qualidade de sua infraestrutura, corpo docente e projetos pedagógicos. Todos os cursos avaliados neste ano receberam as duas melhores notas do Guia da Faculdade.

O histórico de bons resultados reforça a credibilidade da UEL, que há anos figura entre as principais universidades públicas do Brasil. O reconhecimento também destaca o papel estratégico dos coordenadores de curso na gestão acadêmica e na transparência das informações institucionais.

Compromisso com o ensino público

O desempenho da UEL no Guia da Faculdade 2026 reafirma o compromisso da universidade com a formação de profissionais qualificados e com o fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade. A avaliação externa funciona como referência para o planejamento institucional e para a busca constante pela excelência acadêmica.

Quer saber mais sobre a educação em Londrina? Deixe seu comentário, compartilhe a notícia e acompanhe as atualizações do Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: operobal.uel.br