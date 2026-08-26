Candidatos à Presidência intensificam agendas com entrevistas, caminhadas e encontros pelo Brasil

Os principais candidatos à Presidência da República realizaram diversas atividades de campanha nesta quarta-feira (26), incluindo entrevistas, sabatinas, caminhadas e conversas com apoiadores e empresários em diferentes regiões do país.

Hertz Dias, do PSTU, esteve em São Paulo, onde concedeu entrevistas à TV Globo e ao podcast A Arte da Guerra, abordando temas como a reestatização de empresas estratégicas e o fortalecimento da indústria nacional. Ele também participou de uma plenária virtual para discutir o programa do partido com apoiadores.

Renan Santos, do Missão, participou de entrevista na Rede Globo durante a noite.

Romeu Zema, do Novo, fez campanha em Minas Gerais, seu estado natal, concedendo entrevistas a rádios locais e visitando o Hospital Regional de Teófilo Otoni. Zema reforçou a defesa das privatizações e afirmou que, se eleito, vai priorizar o atendimento primário na saúde e propor um novo pacto federativo para descentralizar recursos públicos.

Ronaldo Caiado, do PSD, participou de sabatina com veículos de imprensa no Rio de Janeiro e visitou o Santuário da Penha. Caiado destacou a importância da pacificação das cidades e garantiu que pretende levar estratégias de combate ao crime organizado, já aplicadas em Goiás, para todo o país.

Rui Costa Pimenta, do PCO, concedeu entrevista à TV Globo em São Paulo e, em seguida, reuniu-se com militantes do partido em Minas Gerais para planejar o lançamento das candidaturas estaduais. À noite, gravou materiais de campanha para as redes sociais.

Samara Martins, da Unidade Popular pelo Socialismo (UP), esteve em Maceió, onde participou de sabatina na Universidade Federal de Alagoas e realizou panfletagem e caminhadas em bairros populares, defendendo mais investimentos no setor industrial.

Wilson Grassi, do Democrata, concedeu entrevista à Rádio Mix FM Volta Redonda e, à tarde, à Rede Globo em São Paulo, apresentando suas propostas para a presidência.

Augusto Cury, do Avante, cumpriu agenda em Montes Claros (MG), visitando o Colégio Batista, caminhando pelo Mercado Central e almoçando com empresários, defendendo responsabilidade fiscal para reduzir juros e facilitar financiamentos.

Clariana Barão, do DC, concedeu entrevista online ao portal Sputnik Brasil, criticando a baixa participação feminina em debates políticos e prometendo priorizar o combate ao feminicídio, com a criação de centros integrados de atendimento à mulher vítima de violência.

Flávio Bolsonaro, do PL, participou de motociata em Arapiraca (AL) e destacou, em vídeo nas redes sociais, seu compromisso com a segurança pública. Ele também se encontrou com empresários do Agreste e Sertão alagoanos.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Edmilson Costa (PCB) não tiveram compromissos públicos nesta quarta-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br