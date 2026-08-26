Homem com mandado por tráfico é preso em Cambé

Um homem com mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (25), no Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. A abordagem ocorreu por volta das 19h, na Rua Bartolomeu Bueno da Silva.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, uma equipe da ROTAM, vinculada à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, recebeu informações de que o homem estaria circulando pela região e passou a intensificar o patrulhamento pelo bairro.

Homem foi localizado durante patrulhamento

Durante as buscas, os policiais localizaram o homem no endereço informado e realizaram a abordagem. Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmada a existência do mandado judicial em aberto.

De acordo com o registro policial, a ordem de prisão estava relacionada ao crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre o processo que originou o mandado.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Preso foi levado à Cadeia Pública de Cambé

Depois dos procedimentos realizados pela equipe policial, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde permaneceu à disposição da Polícia Penal e da Justiça.

A ocorrência terminou com um homem preso e o cumprimento do mandado judicial.

Patrulhamento no Novo Bandeirantes

O Jardim Novo Bandeirantes é uma das regiões mais populosas de Cambé e recebe patrulhamento das equipes da Polícia Militar, incluindo ações da ROTAM em ocorrências que envolvem procurados pela Justiça, tráfico de drogas e outros crimes.

Informações repassadas pela população também podem auxiliar as forças de segurança na localização de pessoas procuradas e na identificação de situações suspeitas.

Como denunciar

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 181, enquanto ocorrências relacionadas ao Corpo de Bombeiros devem ser comunicadas pelo 193.

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