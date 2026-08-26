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Londrina

Documentário ‘Comida de Mentira’ estreia no Cineclube Cocine com debate sobre alimentação

Cineclube Cocine exibe 'Comida de Mentira' neste domingo (30) em Londrina, seguido de debate sobre alimentação e saúde. Entrada gratuita.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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No próximo domingo (30), às 18h, o Cineclube do Coletivo de Cinema Negro de Londrina (Cocine) promove a estreia do documentário brasileiro ‘Comida de Mentira’ na Vila Cultural Alma Brasil. O filme aborda como interesses econômicos e a desinformação influenciam a indústria dos alimentos ultraprocessados e o impacto dessas práticas na saúde pública, meio ambiente e políticas alimentares no país.

Após a exibição, haverá um debate aberto ao público com as nutricionistas Izabela Sampaio e Paola Garcia. O objetivo é ampliar a discussão sobre os temas apresentados no documentário e proporcionar um espaço de troca de experiências e informações sobre alimentação saudável.

Segundo Fagner Bruno de Souza, integrante do Cocine, o cineclube busca democratizar o acesso ao cinema e estimular debates relevantes para a sociedade. Ele destaca que as sessões são gratuitas e sempre seguidas de conversas para refletir sobre os temas dos filmes exibidos.

A nutricionista Paola Garcia ressalta que discutir alimentação fora dos ambientes acadêmicos é fundamental para empoderar a comunidade e promover escolhas alimentares mais conscientes. Já Izabela Sampaio destaca a importância de espaços de diálogo diante do aumento das doenças crônicas e da chamada Fome Oculta, fenômeno em que há consumo calórico suficiente, mas falta qualidade nutricional.

O evento também contará com um coffee break colaborativo, em que cada participante pode levar um prato para compartilhar, reforçando a proposta de integração e reflexão coletiva sobre alimentação.

O documentário foi produzido pelo Coletivo Bodoque em parceria com o Joio e o Trigo, IDEC e ACT Promoção da Saúde. A sessão é organizada pelo Cocine, com apoio do Canto do Marl, Casa da Vila e Vila Cultural Alma Brasil, ambas patrocinadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da Prefeitura de Londrina.

A iniciativa visa aproximar o cinema dos debates sobre saúde, alimentação e sociedade, promovendo conhecimento e diálogo entre os participantes.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#ALIMENTAÇÃO#Cineclube#Comida de Mentira#CULTURA#DEBATE#documentário#londrina#saude publica
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Redação Portal Cambé
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