Calce&Leve Outlet reúne grandes marcas de calçados e acessórios com até 70% de desconto

Evento acontece de 27 a 30 de agosto, na Praça de Eventos do Catuaí Shopping Londrina, com descontos em marcas como Arezzo, Capodarte, Democrata e Luiza Barcelos

De 27 a 30 de agosto, o Catuaí Shopping Londrina recebe o Calce&Leve Outlet, uma oportunidade para quem busca calçados e acessórios de grandes marcas com preços especiais. O evento acontece na Praça de Eventos e reúne opções para diferentes estilos, com descontos de até 70%.

Entre as marcas participantes estão Arezzo, Capodarte, Democrata, Luiza Barcelos, Pedicelo, Sapattaria, Urban Feet, Morana, Uza e Verônica Wismeck, todas já presentes no mix de lojas do shopping.

A proposta do Calce&Leve Outlet é reunir, em um só espaço, uma variedade de produtos e marcas conhecidas, proporcionando aos clientes a oportunidade de renovar o guarda-roupa e encontrar peças para diferentes ocasiões, aproveitando condições especiais durante os quatro dias de evento. Além de itens da atual estação, também vão estar com descontos sandálias, rasteirinhas e calçados que costumam ter maior procura na primavera e no verão.

SERVIÇO

Calce&Leve Outlet

Quando: de 27 a 30 de agosto

Local: Praça de Eventos do Catuaí