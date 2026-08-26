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Calce&Leve Outlet reúne grandes marcas de calçados e acessórios com até 70% de desconto

Por Emily MüllerAtualizada em 26/08/2026 às 16:551 min de leitura
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Evento acontece de 27 a 30 de agosto, na Praça de Eventos do Catuaí Shopping Londrina, com descontos em marcas como Arezzo, Capodarte, Democrata e Luiza Barcelos

De 27 a 30 de agosto, o Catuaí Shopping Londrina recebe o Calce&Leve Outlet, uma oportunidade para quem busca calçados e acessórios de grandes marcas com preços especiais. O evento acontece na Praça de Eventos e reúne opções para diferentes estilos, com descontos de até 70%.

Entre as marcas participantes estão Arezzo, Capodarte, Democrata, Luiza Barcelos, Pedicelo, Sapattaria, Urban Feet, Morana, Uza e Verônica Wismeck, todas já presentes no mix de lojas do shopping.

A proposta do Calce&Leve Outlet é reunir, em um só espaço, uma variedade de produtos e marcas conhecidas, proporcionando aos clientes a oportunidade de renovar o guarda-roupa e encontrar peças para diferentes ocasiões, aproveitando condições especiais durante os quatro dias de evento. Além de itens da atual estação, também vão estar com descontos sandálias, rasteirinhas e calçados que costumam ter maior procura na primavera e no verão.

SERVIÇO
Calce&Leve Outlet
Quando: de 27 a 30 de agosto
Local: Praça de Eventos do Catuaí

Tags
#cambé#londrina#moda#Out Let#paraná#promoção#sapatos
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Emily Müller
Publicado por

Emily Müller

Jornalista apaixonada pelas "boas notícias" e criadora da Coluna Bela Manchete! Esposa e mãe dedicada, se dedica a pesquisa e veiculação de informações positivas que passam por diferentes editoriais, como moda, comportamento,life style,saúde e bem-estar.

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