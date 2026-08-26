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Festival Esportivo e Cultural do Programa Vencer terá segunda edição com 10 mil alunos em Londrina

Segunda edição do Festival Esportivo e Cultural do Programa Vencer reúne 10 mil alunos e 19 modalidades em Londrina.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Secretaria Municipal de Educação de Londrina está organizando a segunda edição do Festival Esportivo e Cultural do Programa Vencer, que acontecerá entre 19 de outubro e 27 de novembro. O evento vai reunir aproximadamente 10 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino, que participarão de 19 diferentes modalidades esportivas e culturais.

O objetivo do festival é promover a formação integral dos alunos, utilizando atividades artísticas e esportivas para incentivar o aprendizado, a convivência e a expressão. As ações propostas também estimulam a criatividade, autonomia e disciplina, além de proporcionar vivências culturais e fortalecer o respeito à diversidade.

Entre as modalidades presentes estão judô, karatê, taekwondo, basquete, atletismo, dança, circo, musicalização, canto coral, xadrez, handebol, badminton, ginástica rítmica, esportes de aventura, teatro, capoeira, ballet e psicomotricidade.

De acordo com o professor Alexandre Segantin, responsável pelo Programa Vencer, cada modalidade realizará um grande evento envolvendo todos os alunos inscritos, apresentando os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano nas escolas.

As atividades do festival serão distribuídas em 12 locais diferentes, incluindo teatros, ginásios, centros universitários e o Estádio do Café. A primeira edição do festival, realizada em 2025, contou com 4 mil participantes.

O evento é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e as associações conveniadas que executam o Programa Vencer. Todos os custos, como transporte dos estudantes e locação de espaços, são cobertos por recursos dessa colaboração.

O Programa Vencer atende cerca de 10 mil crianças de 4 a 10 anos em escolas e CMEIs urbanos e rurais de Londrina. As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de uma hora cada, no período da manhã e tarde, e são ministradas por entidades especializadas em cada modalidade. Desde sua criação em 2024, o programa contribui para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos alunos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#alunos#CULTURA#Educação#esporte#eventos#festival#londrina#Programa Vencer
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Redação Portal Cambé
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