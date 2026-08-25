Câmara de Cambé adota intérprete de Libras em transmissões e amplia inclusão

A Câmara Municipal de Cambé iniciou a utilização de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em suas transmissões ao vivo. A medida passou a valer a partir da sessão ordinária realizada em 24 de agosto, permitindo que pessoas surdas acompanhem as atividades legislativas de maneira mais acessível.

A iniciativa atende à Resolução nº 1/2022, proposta pelo vereador Gallego (UNIÃO) e aprovada por unanimidade em fevereiro de 2022. A norma determina a presença de intérprete de Libras em sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e demais eventos oficiais promovidos pela Câmara de Cambé.

Com a conclusão dos trâmites administrativos de contratação, a Câmara reforça o compromisso com a transparência e a comunicação acessível para toda a população. A inclusão do intérprete de Libras não apenas cumpre a legislação, mas também promove o direito à informação e à participação cidadã da comunidade surda.

Com essa ação, o Legislativo cambeense amplia as oportunidades de envolvimento da população surda na vida pública, fortalecendo a construção de um ambiente mais inclusivo e democrático no município.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br