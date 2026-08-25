Oficina de Cerâmica em Londrina valoriza arte manual e ancestralidade

Londrina recebe nos dias 19 e 26 de setembro uma oficina de cerâmica voltada à prática artística e à conexão com a ancestralidade. O evento será realizado das 18h às 20h na Casa da Vila, localizada na Rua Uruguai, 1656, Vila Brasil. Com apenas seis vagas disponíveis, o investimento é de R$100, incluindo materiais e a queima da peça produzida.

As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro pelo Instagram @atelie_terraquea ou pelo telefone (32) 99816-0331. A oficina será conduzida pela arte-educadora e professora de artes Carla Aparecida Munhoz, que irá apresentar técnicas manuais de modelagem em barro, como o pinch pot e o acordelado, além de abordar a simbologia dos vasos em diferentes culturas.

O objetivo principal é proporcionar aos participantes uma experiência de criação manual, destacando a importância da presença e da expressão criativa. Não é necessário ter experiência prévia para participar, já que a proposta valoriza o processo de criação mais do que o resultado final.

Durante o encontro, haverá rodas de conversa e dinâmicas coletivas, promovendo a troca de experiências entre os participantes. A oficina também inclui discussões sobre o papel histórico e ancestral da cerâmica, especialmente sua relação com a terra, o corpo e a fertilidade.

A Casa da Vila, que já oferece outras atividades culturais e manuais, como xilogravura e aquarela, busca fortalecer a identidade cultural local e incentivar a valorização das manualidades. A expectativa é que novas oficinas artísticas sejam oferecidas futuramente, ampliando o acesso à cultura e ao fazer manual em Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br