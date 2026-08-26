FPF e Liga F unem forças para impulsionar o futebol feminino em São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Liga F, principal liga feminina da Espanha, anunciaram nesta quarta-feira (26) uma parceria inédita para fortalecer o futebol feminino em São Paulo e internacionalmente. O acordo foi oficializado durante o evento Dia F: Legado e Futuro do Futebol Feminino, realizado na sede da FPF, na capital paulista.

A cooperação prevê ações conjuntas para promover e internacionalizar o futebol feminino, além de iniciativas voltadas para formação técnica e administrativa, projetos sociais, desenvolvimento da arbitragem feminina, cursos, pesquisas e intercâmbio entre profissionais das duas entidades.

Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade já mantém uma parceria de longa data com a La Liga, mas sentia a necessidade de avançar no fortalecimento do futebol feminino. Ele destacou a importância de uma imersão na modalidade para impulsionar ainda mais o crescimento do esporte entre as mulheres.

Beatriz Álvarez, presidente da Liga F, ressaltou o orgulho de firmar uma parceria com a FPF e destacou que o objetivo é compartilhar experiências e aprender mutuamente, não apenas transferir modelos de gestão.

Durante o evento, a ex-jogadora Formiga defendeu a ampliação do futebol feminino para outros estados e o fortalecimento das categorias de base. Ela destacou a importância de garantir acesso à formação de qualidade para meninas em todo o país e de oferecer mais segurança e continuidade às jogadoras.

Formiga também enfatizou a necessidade de interação entre o futebol feminino e masculino e o papel de referência que as atletas desempenham para crianças e adolescentes. Ela reforçou que o trabalho de base é fundamental para o futuro da modalidade e que a valorização do legado construído até aqui é essencial para combater o preconceito e promover a igualdade no esporte.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br