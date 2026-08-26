Motocicleta furtada é recuperada pela PM em Cambé

Uma motocicleta furtada poucas horas antes foi recuperada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (25 de agosto), no Parque São Francisco, em Cambé. A Honda CG 160 Titan foi encontrada abandonada sobre uma calçada após a equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) receber informações sobre a localização do veículo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h49. Quando os policiais chegaram ao endereço informado, encontraram a motocicleta com a direção travada e confirmaram que se tratava do veículo que havia sido alvo de furto anteriormente.

Proprietário foi chamado ao local

Após a identificação da moto, a equipe policial entrou em contato com o proprietário, que compareceu ao endereço onde o veículo havia sido localizado.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, o proprietário foi informado de que a motocicleta seria encaminhada ao pátio da delegacia em Londrina, onde seriam realizados os procedimentos necessários para a posterior retirada.

A moto foi então transportada para a unidade policial.

Veículo havia sido furtado horas antes

De acordo com o relato da ocorrência, o furto havia sido comunicado poucas horas antes da localização da Honda CG 160 Titan.

A rapidez entre o registro e a recuperação do veículo chama atenção para a importância de comunicar furtos e roubos imediatamente às forças de segurança, fornecendo o maior número possível de informações sobre o veículo e as circunstâncias do crime.

Recuperação de veículos em Cambé

Ocorrências envolvendo motocicletas e automóveis furtados fazem parte da rotina de atendimento das forças de segurança em Cambé e nas cidades da Região Metropolitana de Londrina.

Além do patrulhamento, informações repassadas pela população podem ajudar na localização de veículos abandonados ou em situações suspeitas. A orientação é que moradores não tentem abordar pessoas ou recuperar veículos por conta própria e acionem a polícia.

A Polícia Militar pode ser chamada pelo 190. Denúncias anônimas também podem ser encaminhadas pelo telefone 181.

Informação sobre o boletim

O extrato da ocorrência encaminhado pela PM apresenta, no campo de resultados, a indicação de “01 masculino preso”. No entanto, a descrição detalhada fornecida pela corporação não informa as circunstâncias dessa prisão nem relaciona diretamente uma pessoa detida à recuperação da motocicleta.

Por esse motivo, o Portal Cambé mantém como informação confirmada neste texto a recuperação e o encaminhamento do veículo, evitando atribuir prisão ou responsabilidade criminal sem detalhes adicionais.

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