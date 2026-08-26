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Defesa Civil reconhece emergência por estiagem em sete cidades do Nordeste

Defesa Civil reconhece emergência por estiagem em 7 cidades do Nordeste, permitindo acesso a recursos federais para ações de apoio à população.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Sete municípios dos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil devido à estiagem prolongada. A decisão foi publicada em portaria nesta quarta-feira (26).

O reconhecimento federal foi concedido após análise dos Formulários de Informações do Desastre (Fide) e decretos municipais enviados em agosto. As cidades afetadas são Canapi (AL), Gavião (BA), Poções (BA), Brejo dos Santos (PB), Frei Martinho (PB), Monte Horebe (PB) e São José de Espinharas (PB).

Com a medida, os municípios podem solicitar apoio do governo federal para ações emergenciais, como distribuição de água potável, cestas básicas, kits de higiene e assistência humanitária. As prefeituras já podem encaminhar planos de trabalho à Defesa Civil Nacional para análise e possível liberação de recursos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#alagoas#Bahia#clima#Defesa Civil#EMERGÊNCIA#ESTIAGEM#nordeste#Paraíba
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