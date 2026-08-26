Defesa Civil reconhece emergência por estiagem em sete cidades do Nordeste

Sete municípios dos estados de Alagoas, Bahia e Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil devido à estiagem prolongada. A decisão foi publicada em portaria nesta quarta-feira (26).

O reconhecimento federal foi concedido após análise dos Formulários de Informações do Desastre (Fide) e decretos municipais enviados em agosto. As cidades afetadas são Canapi (AL), Gavião (BA), Poções (BA), Brejo dos Santos (PB), Frei Martinho (PB), Monte Horebe (PB) e São José de Espinharas (PB).

Com a medida, os municípios podem solicitar apoio do governo federal para ações emergenciais, como distribuição de água potável, cestas básicas, kits de higiene e assistência humanitária. As prefeituras já podem encaminhar planos de trabalho à Defesa Civil Nacional para análise e possível liberação de recursos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br