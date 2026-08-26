Candidatos à Presidência realizam entrevistas, visitas e encontros nesta quarta-feira (26)

Os candidatos à Presidência da República cumprem uma série de compromissos nesta quarta-feira (26), incluindo entrevistas, visitas a instituições e participação em eventos públicos.

Entre as atividades, estão previstas sabatinas, encontros com empresários, caminhadas em comunidades e panfletagens em universidades. Os presidenciáveis também aproveitam o dia para conceder entrevistas à imprensa e dialogar com moradores em diferentes regiões do país.

Hertz Dias (PSTU) concede entrevista à TV Globo em São Paulo e participa do podcast A Arte da Guerra. Flávio Bolsonaro (PL) participa de motociata e comício em Arapiraca (AL), além de se reunir com representantes do setor produtivo do Agreste e Sertão.

Renan Santos (Missão) participa de sabatina na TV Globo. Romeu Zema (Novo) visita o Hospital Regional de Teófilo Otoni (MG), conversa com moradores e concede entrevistas a rádios locais.

Ronaldo Caiado (PSD) participa de sabatina promovida por veículos de imprensa no Rio de Janeiro e visita o santuário da Penha. Rui Costa Pimenta concede entrevista na TV Globo em São Paulo, reúne-se com militantes em Minas Gerais e produz conteúdo para redes sociais à noite.

Samara Martins (UP) participa de sabatina na Universidade Federal de Alagoas, faz panfletagem e caminhada em comunidades de Maceió. Wilson Grassi (Democrata) concede entrevistas à Rádio Mix FM Volta Redonda e à TV Globo de São Paulo.

Augusto Cury (Avante) visita o Colégio Batista e o Mercado Central em Montes Claros (MG), além de participar de almoço com empresários. Clariana Barão (DC) concede entrevista ao portal Sputnik Brasil.

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública nesta quarta-feira. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou compromissos de campanha até a publicação desta matéria.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br