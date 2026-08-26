Casos de síndromes gripais em crianças apresentam queda nos atendimentos em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou um novo boletim informativo sobre síndromes gripais (SG) e síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na cidade. Segundo o relatório, houve uma diminuição proporcional nos atendimentos por SG no Pronto Atendimento Infantil (PAI) durante a última semana analisada.

O PAI registrou 2.550 atendimentos pediátricos de urgência, sendo que 835 estavam relacionados a síndromes gripais, o que corresponde a 32% do total. Na semana anterior, esse percentual era de 35%. Já nos serviços de urgência para adultos, o índice de atendimentos ligados à SG permaneceu estável em 10%.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sabará e Centro, junto aos Prontos Atendimentos do União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, somaram 14.571 atendimentos, dos quais 1.519 foram por síndrome gripal.

Os dados preliminares da semana epidemiológica 32, de 9 a 15 de agosto, mostram um pequeno aumento nas internações por SRAG, passando de 19 para 24 casos. Desses, 17 foram em crianças de até 12 anos e sete em adultos.

O boletim também destacou os vírus mais frequentes no município nos últimos 15 dias: Rinovírus, Metapneumovírus, Adenovírus e Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, reforçou a necessidade de manter os cuidados preventivos, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com maior risco de complicações. Ela alertou que, apesar da redução nos atendimentos, os vírus seguem em circulação e a vacinação deve estar em dia.

Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários está em 60%. Entre os idosos, o índice é de 61%; entre crianças, 47%; e entre gestantes, a cobertura atingiu 139% da população-alvo estimada.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a manter a vacinação atualizada e buscar atendimento médico diante do agravamento dos sintomas respiratórios.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br