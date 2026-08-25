Sanepar alerta para falta de água em Cambé na quarta

Obra pode afetar quatro regiões da cidade durante o dia

Moradores de quatro regiões de Cambé devem ficar atentos ao abastecimento de água nesta quarta-feira (26). A Sanepar informou que uma obra de melhoria programada no sistema poderá provocar falta de água entre a manhã e o início da noite.

O serviço está previsto para ocorrer das 9h às 18h. Segundo a companhia, a normalização do fornecimento deverá acontecer de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos, com previsão de recuperação do sistema até a noite.

Quais bairros de Cambé podem ser afetados?

De acordo com a Sanepar, a interrupção ou redução no abastecimento poderá atingir imóveis localizados nas seguintes regiões:

Jardim Ana Rosa

Cidade Alta

Jardim José Favaro

Parque Industrial José Garcia Gimenes

O impacto pode variar de acordo com a localização do imóvel e a existência de reservatório residencial.

Moradores devem economizar água durante o serviço

Enquanto a manutenção estiver sendo executada, a orientação é para que os moradores façam uso racional da água armazenada, principalmente ao longo do dia.

A Sanepar recomenda que o consumo seja priorizado para alimentação e higiene pessoal, evitando atividades que utilizem grandes volumes de água até que o abastecimento esteja totalmente normalizado.

A economia também ajuda na recuperação mais rápida da pressão na rede após a conclusão do serviço.

Imóveis com caixa-d’água podem não sentir a interrupção

Segundo a companhia, os clientes mais sujeitos a ficar sem água são aqueles que não possuem caixa-d’água no imóvel.

A recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), reforçada pela Sanepar, é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros.

Esse volume pode garantir água por aproximadamente 24 horas para as necessidades básicas de uma residência, dependendo do número de moradores e do consumo.

Manutenções exigem atenção dos moradores

Intervenções programadas na rede de abastecimento fazem parte da rotina de manutenção e melhoria do sistema de distribuição de água. Em Cambé, avisos antecipados ajudam moradores e comerciantes das regiões afetadas a se organizarem antes do início dos serviços.

Quem mora nos bairros indicados pode, por exemplo, verificar previamente o nível da caixa-d’água e evitar desperdícios durante o período da manutenção.

Como entrar em contato com a Sanepar

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao abastecimento, os moradores podem entrar em contato diretamente com a Sanepar pelos canais de atendimento:

Telefone: 0800 200 0115

WhatsApp: (41) 99544-0115

E-mail: atendimentoaocliente@sanepar.com.br

A companhia orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel para facilitar o atendimento.

Serviço

Data: quarta-feira, 26 de agosto

Horário da obra: das 9h às 18h

Normalização prevista: gradativamente até a noite

Cidade: Cambé (PR)

Moradores dos bairros atingidos podem compartilhar este aviso com familiares e vizinhos para que mais pessoas consigam se preparar. Siga o Portal Cambé nas redes sociais para acompanhar avisos de serviços públicos e as principais informações da cidade.