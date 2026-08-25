Bolsa Família de agosto é pago para beneficiários com NIS final 6

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (25) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 6. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 678,35, contemplando aproximadamente 19,3 milhões de famílias em todo o país.

Moradores de 186 municípios, distribuídos em sete estados, receberam o pagamento antecipado no dia 18 de agosto. A medida atendeu localidades em situação de emergência ou calamidade pública nos estados do Amazonas, Bahia, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O valor mínimo do benefício permanece em R$ 600. Além disso, há adicionais: mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50; famílias com gestantes e crianças de 7 a 18 anos têm acréscimo de R$ 50; e famílias com crianças de até 6 anos recebem mais R$ 150.

Os pagamentos do Bolsa Família seguem o calendário dos últimos dez dias úteis de cada mês. Informações sobre datas, valores e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Desde junho de 2023, a regra de proteção permite que famílias que aumentaram a renda recebam metade do benefício por até dois anos, desde que cada membro tenha renda de até meio salário mínimo. Para novos ingressantes a partir de junho de 2024, o tempo de permanência na regra foi reduzido para um ano.

Outra mudança importante é que, desde 2024, não há mais desconto do Seguro Defeso para beneficiários do Bolsa Família, conforme a Lei 14.601/2023. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br