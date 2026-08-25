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Atletas de Londrina participam de torneio internacional de Taekwondo no Peru

Equipe de taekwondo de Londrina compete no President’s Cup no Peru, buscando pontos nos rankings mundial e olímpico e vaga no Panamericano.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Uma equipe de taekwondo de Londrina está em Lima, no Peru, para disputar o President’s Cup da América, competição que acontece entre os dias 25 e 28 de junho. O evento é válido para os rankings mundial e olímpico, concedendo 30 pontos aos atletas e garantindo vaga direta ao campeão para o próximo Campeonato Panamericano da modalidade.

O grupo londrinense é composto pelos atletas Lara Machado (-53kg), André Menezes (-54kg), Daniel Pereira (-58kg), Bruno Yuji (-63kg) e Luiz Macagnan (+87kg), sob a liderança do técnico Diogo Freire. A participação conta com o apoio do Feipe, através de parceria entre o Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (IPEC) e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além do suporte do programa Geração Olímpica Paranaense.

O técnico Diogo Freire destacou o alto nível do torneio, que reúne atletas de destaque internacional, mas afirmou estar confiante na preparação dos representantes de Londrina. Segundo ele, o incentivo do Feipe é fundamental tanto para o desenvolvimento social quanto para o apoio aos atletas em competições nacionais e internacionais.

O atleta Daniel Pereira, campeão paranaense de 21 anos, ressaltou a importância da competição para sua carreira e a expectativa de conquistar uma medalha, destacando a preparação intensa e o apoio recebido para buscar melhores resultados no cenário esportivo.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#competição internacional#esporte#londrina#Panamericano#Peru#President’s Cup#Ranking olímpico#TAEKWONDO
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