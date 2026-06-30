UEL inicia inscrições para Vestibular 2027 com mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abre nesta segunda-feira, 1º de julho, as inscrições para o Vestibular 2027. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de agosto, exclusivamente pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS). O valor da inscrição é de R$ 181,00, sendo necessário efetuar o pagamento do boleto para confirmar a participação.

O processo seletivo oferece 2.012 vagas distribuídas em 53 cursos de graduação gratuitos, entre bacharelados e licenciaturas. A UEL reserva 30% das vagas para ações afirmativas, contemplando estudantes de escolas públicas, candidatos autodeclarados negros e pessoas com deficiência, conforme as normas estabelecidas pela instituição.

Os candidatos autodeclarados negros que estudaram em escolas públicas devem enviar documentos e um vídeo para validação da condição étnico-racial no momento da inscrição. O procedimento é obrigatório e segue critérios específicos detalhados no edital disponível no site da COPS.

As provas do Vestibular 2027 serão realizadas em fase única nos dias 18 e 19 de outubro. No primeiro dia, os candidatos farão a Prova de Conhecimentos Gerais e a Redação. No segundo dia, será aplicada a Prova de Conhecimentos Específicos para os cursos mais concorridos, como Medicina, Direito, Psicologia, entre outros.

Para os cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música, haverá ainda a Prova de Habilidades Específicas, marcada para 6 de setembro.

O resultado final do Vestibular 2027 será divulgado em 8 de dezembro de 2026 nos sites oficiais da UEL. Mais informações, incluindo o manual do candidato e detalhes sobre as cotas, estão disponíveis no site da COPS.

Fonte: operobal.uel.br