Polícia Militar encontra barril com drogas e munições enterrado na zona norte de Londrina

Na manhã de domingo (29), a Polícia Militar do Paraná localizou um barril enterrado contendo drogas e munições em uma área conhecida como “Colcheira”, situada na zona norte de Londrina. A operação foi iniciada após uma denúncia anônima informar sobre a existência de entorpecentes escondidos no local.

Equipes da ROTAM, com apoio do CHOQUE Canil, realizaram buscas e encontraram o barril, onde estavam armazenados mais de 4 quilos de maconha fracionada em 813 buchas, 758 gramas de dry, 263 gramas de skunk, 154 unidades de LSD, 13 porções de ecstasy, além de uma balança de precisão, uma faca, um rolo de plástico filme, um carregador Jet Loader, uma munição calibre .38 e 61 munições calibre .380.

Durante a ação, dois indivíduos foram abordados, mas, como não havia provas que os ligassem ao material apreendido, ambos foram liberados. O adolescente foi entregue à responsável legal.

Todos os itens recolhidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br