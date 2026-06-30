Copa do Mundo 2026: França enfrenta Suécia e México encara Equador nesta terça-feira

Nesta terça-feira (30), a segunda fase da Copa do Mundo Fifa 2026 segue com três partidas decisivas. Os confrontos são eliminatórios, e os vencedores avançam às oitavas de final, enquanto os perdedores deixam a competição. Em caso de empate, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis.

A rodada começa às 14h, em Dallas, com Costa do Marfim enfrentando a Noruega. A equipe africana surpreendeu na fase de grupos, igualando a pontuação da líder Alemanha e conquistando vitórias sobre Equador e Curaçao. Apesar da derrota para a Alemanha nos acréscimos, a Costa do Marfim mostrou eficiência. Do outro lado, a Noruega teve um ataque produtivo, mas sofreu uma goleada da França ao poupar titulares. O duelo promete equilíbrio e pressão de ambos os lados.

Às 18h, em Nova Jersey, a França, atual vice-campeã, encara a Suécia. Os franceses chegam embalados, com 100% de aproveitamento na fase de grupos e dez gols marcados em três jogos. A equipe demonstra controle e eficiência ofensiva. Já a Suécia teve desempenho irregular, alternando goleada sobre a Tunísia, derrota para a Holanda e empate com o Japão. O confronto deve ter a França buscando o ataque e a Suécia priorizando a defesa e apostando em contra-ataques.

O último jogo do dia será às 22h, na Cidade do México, entre o anfitrião México e o Equador. O México fez campanha sólida, venceu todas as partidas e ainda não sofreu gols, mostrando organização defensiva e maturidade. O Equador, por sua vez, garantiu a vaga ao superar a Alemanha na última rodada, após início difícil na competição. A equipe sul-americana demonstrou evolução, principalmente no setor defensivo, e promete um duelo equilibrado contra os donos da casa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br