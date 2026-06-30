Redes sociais influenciam polarização e isolamento político entre jovens brasileiros

Um levantamento realizado com jovens brasileiros de 21 a 34 anos revelou que as redes sociais têm alterado significativamente a forma como esse público se relaciona com a política. O estudo, que entrevistou 24 jovens de diferentes regiões metropolitanas do país em 2022, aponta que o uso dessas plataformas está ligado ao aumento do isolamento, à personalização do conteúdo e à polarização política.

De acordo com a pesquisadora Catharina Vale, da Universidade Católica Portuguesa, muitos jovens não conhecem uma vivência política sem a mediação das redes sociais, o que os torna mais vulneráveis às mudanças provocadas por essas mídias.

Um dos principais efeitos identificados é a chamada “curadoria do eu”, conceito proposto pela pesquisadora para descrever a seleção individualizada de conteúdos políticos. Essa prática surge como uma forma de proteção diante do cansaço e da ansiedade gerados pelo ambiente das redes, originalmente pensado para fins comerciais.

Os depoimentos dos participantes evidenciaram esse comportamento, com frases como “brigar cansa” e “eu não queria enlouquecer”. Muitos jovens reconhecem viver em uma bolha digital e afirmam que preferem filtrar o conteúdo político que consomem, tanto de forma ativa quanto pelo próprio algoritmo das plataformas.

Segundo Catharina, essa curadoria reduz o espaço para o debate e contribui para o empobrecimento da discussão política, afetando a coletividade e a democracia. O processo tende a homogeneizar opiniões e a fortalecer a polarização, já que cada jovem personaliza suas relações políticas e valoriza mais o contato direto proporcionado pelas redes do que a trajetória dos candidatos.

A pesquisadora destaca que essas mudanças ganharam força a partir das Jornadas de Junho de 2013, quando as redes sociais passaram a desempenhar papel central nas mobilizações políticas. Desde então, o impacto das plataformas digitais na política brasileira só aumentou, influenciando inclusive os processos eleitorais e apontando para uma transformação duradoura na forma de participação política no país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br