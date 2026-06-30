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Último dia para alistamento militar obrigatório para jovens de 18 anos em 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de junho de 2026 10:58

O prazo para o alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira (30) para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. O procedimento é obrigatório e pode ser realizado pela internet, por meio do site Alistamento Online, utilizando o cadastro Gov.br. Para quem preferir, também é possível fazer o alistamento presencialmente em uma Junta de Serviço Militar (JSM) da cidade.

Jovens do sexo feminino que desejam ingressar voluntariamente nas Forças Armadas também podem se inscrever até hoje. O processo é gratuito e exige apresentação de certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou CTPS e comprovante de residência recente.

Após o cadastro, o jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deve acompanhar o site para verificar se será dispensado ou convocado para a seleção geral, prevista para o segundo semestre de 2026. Nesta etapa, são realizados exames médicos, odontológicos, testes físicos e entrevistas para avaliar habilidades e interesse no serviço militar.

A seleção complementar será feita por uma das três Forças Armadas: Exército, Marinha ou Aeronáutica. A dispensa pode ocorrer por excesso de contingente ou por residir em município que não fornece pessoal ao serviço militar inicial. Para obter o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), é necessário participar da cerimônia de juramento à bandeira.

Quem perder o prazo de alistamento está sujeito a multa e precisa regularizar a situação em uma Junta Militar para evitar restrições, como impedimento de obter passaporte, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, participar de concursos públicos e receber benefícios sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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