Homem é detido com revólver calibre .38 em Foz do Iguaçu após ameaças em comércio

Na noite de domingo (28), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 14º Batalhão, prendeu um homem por porte irregular de arma de fogo no bairro Vila C, em Foz do Iguaçu.

A ação teve início após a Central de Operações receber a informação de que populares haviam detido um indivíduo em um estabelecimento comercial, suspeito de ameaçar pessoas utilizando uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram em sua posse um revólver calibre .38, carregado com cinco munições intactas.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com a arma e as munições apreendidas, à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Segundo a Polícia Militar, a ação reforça o compromisso com a segurança pública e a retirada de armas irregulares das ruas, contribuindo para a proteção da população local.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br