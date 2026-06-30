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Homem é detido com revólver calibre .38 em Foz do Iguaçu após ameaças em comércio

Polícia Militar prende homem com revólver calibre .38 após ameaças em comércio no bairro Vila C, em Foz do Iguaçu.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Na noite de domingo (28), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 14º Batalhão, prendeu um homem por porte irregular de arma de fogo no bairro Vila C, em Foz do Iguaçu.

A ação teve início após a Central de Operações receber a informação de que populares haviam detido um indivíduo em um estabelecimento comercial, suspeito de ameaçar pessoas utilizando uma arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram em sua posse um revólver calibre .38, carregado com cinco munições intactas.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com a arma e as munições apreendidas, à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Segundo a Polícia Militar, a ação reforça o compromisso com a segurança pública e a retirada de armas irregulares das ruas, contribuindo para a proteção da população local.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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