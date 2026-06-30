Polícia Militar do Paraná inaugura pista de atletismo moderna em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) entregou oficialmente, nesta terça-feira (30), a nova pista de atletismo do Centro de Educação Física e Desportos (CEFID), em Curitiba. O espaço foi construído com investimento de R$ 1,4 milhão do Governo do Estado, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A pista, que segue padrões internacionais, recebeu revestimento sintético certificado pela World Athletics e pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). O objetivo é aprimorar a formação, treinamento e avaliação física dos policiais militares, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades.

O projeto contemplou a modernização completa da área, incluindo drenagem, terraplenagem, base de concreto, calçadas, paisagismo e áreas gramadas. A antiga pista de terra foi substituída por uma estrutura de mais de 900 metros quadrados, com raias de 200 metros, proporcionando mais segurança e desempenho aos usuários.

Segundo o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a nova pista representa um avanço importante para a qualificação dos policiais. Ele destacou que a estrutura adequada de treinamento é fundamental para garantir serviços de qualidade à população.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, ressaltou a importância da parceria entre o DER-PR e a Polícia Militar, reforçando que a entrega fortalece o trabalho integrado e contribui para rodovias mais seguras.

O chefe do CEFID, major Fabrício Baran Carvalho, afirmou que a nova pista eleva o padrão dos treinamentos e testes físicos, além de oferecer um ambiente mais seguro e moderno para a corporação.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o corregedor-geral da PMPR, coronel Alfredo Euclides Dias Netto, e representantes de diversos comandos da Polícia Militar do Paraná.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br