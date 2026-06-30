Seleção Brasileira inicia preparação para as oitavas sem Raphinha e com dúvidas no elenco

Após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com vitória sobre o Japão, a seleção brasileira retomou os treinamentos nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O grupo se reapresentou no centro de treinamento do New York Red Bulls, já de olho no próximo compromisso, marcado para domingo (5), às 17h, contra Noruega ou Costa do Marfim.

Durante os primeiros 15 minutos de treino, liberados para a imprensa, participaram os jogadores que não atuaram na última partida, além dos volantes Danilo Santos e Fabinho, que entraram nos minutos finais contra o Japão. O atacante Raphinha, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, segue fora das atividades e não viajou com o elenco para Houston.

O clima do treino foi descontraído, com direito à participação do técnico Carlo Ancelotti, que trocou passes e fez embaixadinhas com a comissão técnica. Enquanto isso, os titulares realizaram atividades regenerativas. Entre eles, Casemiro e Lucas Paquetá permaneceram na parte interna do centro de treinamento. Ambos foram substituídos na última partida por sentirem dores musculares. Casemiro relatou apenas câimbras, mas Paquetá preocupa mais, pois foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O cronograma da Confederação Brasileira de Futebol prevê folga para os jogadores após o almoço desta terça, com retorno aos treinos previsto para o fim da tarde de quarta-feira (1º). A delegação chegou a Nova Jersey pouco depois da meia-noite, após embarcar de Houston na noite anterior.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br