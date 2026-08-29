Vacinação em aldeias indígenas da Amazônia Legal é reforçada com nova etapa da Operação Gota

Começou neste domingo (30) uma nova etapa da Operação Gota, que vai ampliar a vacinação em 20 aldeias indígenas localizadas na Amazônia Legal. A iniciativa busca facilitar o acesso de comunidades remotas às vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, utilizando transporte aéreo devido às dificuldades geográficas da região.

Segundo o Ministério da Saúde, a ação segue até 6 de setembro e atende comunidades do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará. Todas as vacinas previstas no calendário oficial serão disponibilizadas aos moradores destas localidades.

A Operação Gota é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena, o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira (FAB). Após esta etapa, a ação será levada também para comunidades indígenas do Médio Rio Purus, entre os dias 10 e 20 de setembro.

No primeiro semestre de 2026, a operação já visitou territórios do Alto Rio Negro, Alto Rio Juruá e Vale do Javari, onde 112 aldeias receberam as equipes de saúde, resultando na aplicação de 13 mil doses e imunização de mais de 8 mil indígenas.

Antes das missões, os DSEIs identificam as aldeias de difícil acesso e fazem o levantamento das pessoas a serem atendidas, além de definir a quantidade de vacinas e insumos necessários. Além da vacinação, as equipes podem realizar outros atendimentos de saúde, como assistência médica e avaliação nutricional, de acordo com as necessidades de cada comunidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br