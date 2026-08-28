Falta de água afeta bairros de Cambé nos dias 1º e 2

Moradores de diferentes regiões de Cambé devem ficar atentos ao abastecimento de água na próxima semana. A Sanepar informou que obras de melhoria programadas para terça-feira (1º) e quarta-feira (2 de setembro) podem provocar interrupção temporária no fornecimento em vários bairros da cidade.

Os serviços estão previstos para ocorrer das 8h às 17h. Segundo a companhia, a expectativa é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente por volta das 20h nos dois dias.

Quais bairros de Cambé ficarão sem água na terça-feira?

Na terça-feira, 1º de setembro, as obras poderão afetar moradores dos seguintes bairros:

Jardim Cambé 4;

Jardim Tupi;

Jardim Imperatriz.

Durante a execução dos trabalhos, clientes que não possuem caixa-d’água ou reservatório suficiente podem perceber a interrupção com maior rapidez.

Interrupção será maior na quarta-feira

Na quarta-feira, 2 de setembro, a Sanepar fará uma obra que inicialmente estava programada para 26 de agosto, mas precisou ser cancelada por causa das condições climáticas desfavoráveis.

A intervenção poderá afetar:

Jardim Ana Rosa 1;

Jardim Ana Rosa 2;

Jardim Ana Rosa 3;

Jardim Ana Rosa 4;

Jardim Cidade Alta;

Jardim José Favaro;

Parque Industrial José Garcia Gimenes;

regiões próximas.

O trabalho também será realizado entre 8h e 17h, com previsão de recuperação do abastecimento por volta das 20h.

Sanepar recomenda economia de água

Durante o período de manutenção, a orientação da companhia é utilizar a água tratada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Atividades que possam ser adiadas, como lavagem de calçadas, veículos e áreas externas, devem ser evitadas enquanto o sistema estiver em recuperação.

A economia também ajuda a reduzir o impacto da interrupção para moradores de regiões mais altas ou localizadas nas extremidades da rede de distribuição.

Imóveis devem ter caixa-d’água

A Sanepar reforça que os imóveis devem contar com reservatório domiciliar, o que permite manter o fornecimento por algum tempo mesmo durante interrupções na rede pública.

No Paraná, a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (Agepar) determina que os imóveis tenham caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros ou suficiente para atender ao consumo do imóvel durante 24 horas.

Quem não possui reservatório pode ficar sem água logo após o início dos trabalhos.

Obras podem ser adiadas em caso de chuva

Serviços programados pela companhia podem ser cancelados ou adiados em razão das condições climáticas, questões técnicas ou motivos de segurança.

Esse foi justamente o caso da intervenção que agora será realizada no dia 2 de setembro, após o cancelamento da programação anterior em 26 de agosto.

Como consultar se a sua rua será afetada

A Sanepar disponibiliza uma ferramenta de consulta por endereço em seu site para que os moradores possam verificar interrupções programadas ou emergenciais no abastecimento.

O atendimento também pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, disponível 24 horas, pelo WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br.

Ao entrar em contato, é recomendável ter em mãos uma conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Também é possível acompanhar informações e serviços pelo aplicativo Minha Sanepar, disponível para Android e iOS.

Avisos pelo celular

Clientes cadastrados também podem receber por SMS alertas sobre interrupções programadas ou emergenciais no fornecimento de água.

A orientação para os moradores dos bairros afetados é organizar o consumo com antecedência e manter a caixa-d’água abastecida antes do início dos trabalhos.

Mora em uma das regiões que serão afetadas? Compartilhe esta informação com vizinhos e familiares para que mais pessoas possam se preparar. Acompanhe o Portal Cambé nas redes sociais para receber outros avisos de utilidade pública da cidade.