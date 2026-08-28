Brasil lança plano nacional para enfrentar emergências de saúde causadas pelo clima

O Ministério da Saúde apresentou o Plano de Preparação e Resposta a Emergências em Saúde Pública associadas ao El Niño 2026-2027, chamado AdaptaSUS. O objetivo é preparar o setor de saúde para lidar com os impactos das mudanças climáticas, especialmente diante do fenômeno El Niño, que altera padrões de chuva e temperatura em todo o país.

O plano foi divulgado durante a 7ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Brasília, e reúne estratégias que consideram as desigualdades sociais e a necessidade de justiça climática. Segundo o Ministério, comunidades mais vulneráveis tendem a ser mais afetadas por eventos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor.

O AdaptaSUS estabelece diretrizes para estados e municípios e está estruturado em cinco eixos principais: governança federativa, governança interna, recursos e kits emergenciais, atuação da Força Nacional do SUS e organização dos serviços conforme os diferentes biomas do país.

Entre as ações previstas até 2035 estão a instalação de cisternas em áreas sujeitas à seca, monitoramento climático por meio de ferramentas como o Painel Nacional de Excesso de Calor e o GeoRisk, além da integração de sistemas de vigilância em saúde. O plano também prevê a atuação rápida de equipes de emergência e a adaptação da rede de atendimento, especialmente na Amazônia e em locais de difícil acesso.

O Ministério da Saúde vai instituir um painel de especialistas para apoiar decisões técnicas diante de eventos climáticos. Os principais riscos para a saúde incluem aumento de doenças transmitidas por água contaminada, vetores, poluição do ar, além de problemas relacionados a extremos de temperatura e saúde mental.

O El Niño, classificado como forte até 2027, pode se intensificar nos próximos meses, trazendo seca e queimadas para Norte e Centro-Oeste, agravamento da estiagem no Nordeste, clima irregular no Sudeste e chuvas intensas no Sul. O AdaptaSUS faz parte do Plano Clima Adaptação do governo federal, que envolve vários ministérios e setores da sociedade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br