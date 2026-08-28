Isaquias Queiroz termina em nono no Mundial de Canoagem na Polônia

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz, dono de cinco medalhas olímpicas, encerrou sua participação na prova C1 1000 metros do Campeonato Mundial de Canoagem de Velocidade em Poznan, na Polônia, na nona colocação. A final aconteceu nesta sexta-feira (28), e Isaquias cruzou a linha de chegada empatado com outro atleta, ambos com o tempo de 4min07s44.

A disputa pelo ouro terminou empatada entre o tcheco Martin Fuksa e o húngaro Daniel Fejes, enquanto o ucraniano Zakhar Tarnovschi ficou com o bronze, completando o percurso em 4min08s74.

Após a prova, Isaquias comentou que enfrentou dificuldades ao longo do ano, incluindo uma cirurgia no olho e problemas no quadril. O atleta destacou ainda o vento forte durante a final e a intensidade da disputa, afirmando que a falta de ritmo influenciou seu desempenho.

Apesar do resultado, Isaquias mantém um histórico expressivo em campeonatos mundiais, somando 14 medalhas, sendo sete de ouro em diferentes provas. Ele volta a competir neste sábado (29), às 9h30, na final do C1 500 metros, com transmissão ao vivo pelo canal do Time Brasil no YouTube.

Outro destaque brasileiro foi Gabriel Nascimento, de 20 anos, que ficou em quarto lugar na final do C1 200 metros, apenas 24 centésimos atrás do bronze. O ouro foi conquistado pelo polonês Oleksii Koliadych, seguido do uzbeque Artur Guliyev (prata) e do bielorrusso Andrei Zholobov (bronze).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br