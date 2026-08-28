Projeto ‘Um Brasil que Canta e Encanta’ encerra apresentações nas feiras livres de Londrina

O projeto ‘Um Brasil que Canta e Encanta’, promovido pelo Coro Voz Viva, realiza neste domingo (30) suas últimas apresentações nas feiras livres de Londrina. O espetáculo gratuito será apresentado às 8h30 na Feira da Saul Elkind e, a partir das 10h, na Feira da Avenida São Paulo. Todas as apresentações são abertas ao público e contam com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade.

O repertório do coro destaca a diversidade da música brasileira, com dez canções que representam as cinco regiões do país. Cada região é homenageada com duas músicas escolhidas por sua relevância cultural e capacidade de criar conexão com o público. Entre as canções estão “Tamba-Tajá”, inspirada em uma lenda amazônica, e “Bicho do Paraná”, que valoriza a cultura local.

Segundo a maestrina Rose Andréia Castanho, a seleção das músicas buscou equilibrar identidade regional e reconhecimento popular. O objetivo principal é compartilhar o bem-estar proporcionado pela música, aproximando o canto coral de quem normalmente não frequenta espaços culturais formais.

Durante a circulação, o projeto realizou dez apresentações em diferentes locais públicos de Londrina, levando a arte coral a públicos variados, incluindo crianças, idosos e pessoas que não costumam assistir a espetáculos artísticos. A experiência tem sido marcada pela interação e pelo interesse do público, com relatos de espectadores que demonstraram vontade de participar do coro.

Além da música, o espetáculo incorpora outras formas de expressão artística, como dança, atuação, escrita e ilustração, valorizando os talentos dos integrantes do grupo. A produtora artística Mônica Genez destaca que a proposta é ampliar a experiência cultural e democratizar o acesso à arte, ocupando tanto espaços abertos quanto equipamentos culturais.

Após o encerramento nas feiras, o projeto segue para novas apresentações em setembro: no dia 2, às 19h, na Biblioteca Pública Municipal, e no dia 12, às 11h, no Museu de Arte de Londrina. Todas as atividades são gratuitas, com classificação livre e intérprete de Libras, e contam com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br